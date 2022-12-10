Давит не только Запад, – Пионтковский о том, передаст ли Иран ракеты России

Россия активизировалась в плане использования иранских дронов, предположительно получив вторую партию. На фоне этого снова заговорили о передаче Ираном России баллистических ракет, но Ирану это сейчас не интересно.

Такое мнение 24 каналу озвучил российский публицист из США Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о том, что Россия оказывает "беспрецедентную военную поддержку" Ирану в обмен на беспилотники.

Важно Ответ за "мопеды": США вводят санкции против воздушно-космических сил России

На Иран давит не только Запад

Пионтковский рассказал, что на Иран давит не только Запад. Есть давление от неожиданного союза трех государств: Израиля, Турции и Азербайджана. Кроме того, в Иране проходят протесты, а еще как минимум треть их территории – это иранский Азербайджан, где живут этнические азербайджанцы. Турция и Азербайджан не скрывают своей поддержки этому движению.

Эрдоган явно хочет перед своими судьбоносными выборами лозунг "Один народ – две страны" превратить в "Один народ – три страны", вернув в родную гавань иранский Азербайджан,

– отметил российский публицист.

Пионтковский о том, передаст ли Иран ракеты России: смотрите видео

Позиция Израиля

Он продолжил, что через несколько дней в Израиле пост премьера занимает господин Беньямин Нетаньяху. Его политическая цель в жизни – покончить с ядерной угрозой Израилю со стороны Ирана. Поэтому Ирану сейчас не до заигрываний с Россией.

"Он находится в очень серьезном положении", – заметил Пионтковский.

Новости Ирана: последние события