Критических контраргументов против предоставления истребителей нет, – Кулеба

Украина продолжает вести переговоры с партнерами о передаче боевых самолетов. В то же время министр иностранных дел уверен, что союзники в скором будущем примут положительное решение по этому поводу. Подтверждение тому – выступление президента Зеленского в парламенте Великобритании.

Второй раз с начала широкомасштабной войны глава нашего государства Владимир Зеленский выехал за пределы Украины, в частности, посетил Лондон, где выступил в главном законодательном органе Британии. Глава МИД Дмитрий Кулеба акцентировал на том, что во время своей речи президент поблагодарил партнеров за предоставление нам самолетов, хотя такого решения Запад еще не принял. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Нет аргументов "против" относительно передачи самолетов

По словам Кулебы, когда Зеленский заранее благодарил за передачу самолетов в Британском парламенте, он опирался на определенный объем известной ему информации.

Я не сомневаюсь, что это решение (решение предоставить Украине самолеты – 24 Канал) будет принято. Поэтому президент поблагодарил заранее. Ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Брюсселе я не вижу каких-либо критических контраргументов против того, чтобы в определенный момент Украина получила боевые самолеты,

– подчеркнул глава МИД.

Кроме того, он отметил, что много работы нужно еще проделать. Вероятно, речь идет о дипломатической работе и переговорном процессе по этому вопросу.

Переговоры с Западом по истребителям: актуально

Президент Польши Анджей Дуда высказался по передаче Украине боевых самолетов. Он отметил, что Варшава готова принять решение о предоставлении нам авиации, одно не может сделать это самостоятельно, ведь Польша входит в НАТО.

Вскоре это заявление прокомментировал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Как он отметил, его не смутила такая позиция Варшавы. Он также намекнул, что в ближайшей перспективе Североатлантический альянс таки примет положительное решение по этому поводу.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс уверен, что история с переговорным процессом по самолетам разворачивается по такому же сценарию, как – с предоставлением нам танков. Запад, конечно, пока колеблется, однако это будет недолго.

Кулеба упомянул о Лондоне, Париже и Брюсселе, ведь это столицы тех трех европейских государств, которые во время своего второго визита за границу от 24 февраля посещал Владимир Зеленский. Заметим также, что эта командировка президента длилась два дня – 8 и 9 февраля.