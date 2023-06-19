"Передать не могу, как нам тяжело": какого наказания Тандыру хочет вдова погибшего нацгвардейца
Семья погибшего нацгвардейца, которого насмерть сбил Алексей Тандыр, тщательно следит за ходом дела. 19 июня родные присутствовали в зале суда, когда адвокаты экс-судьи пытались обжаловать меру пресечения.
В зале суда присутствовала супруга нацгвардейца, а также его брат и отец. В комментарии журналистам телемарафона вдова призналась, что ей очень тяжело, передает 24 Канал.
Смотрите также Дочь видела отца всего 4 раза: семья нацгвардейца требует честного суда над судьей Тандыром
Жена погибшего нацгвардейца Анна Бондаренко сдерживает слезы, когда рассказывает о своем любимом. Они познакомились 3 года назад в селе Майданецкое Киевской области и уже через несколько месяцев поженились. У пары трое детей – двое от предыдущего брака Анны и одна общая дочь.
Анну шокирует, когда судья Алексей Тандыр говорит, что он не виновник ДТП, а только причастен к смерти нацгвардейца.
Как может в стране, в которой идет война, судья может себе позволить напиться и гонять в комендантский час по Киеву,
– возмутилась вдова.
Какого наказания требуют родные нацгвардейца
Анна сказала, что стремится к тому, чтобы судью приговорили к 10 годам тюрьмы.
Я думаю, что 10 лет для него – это ничто. Он отнял целую жизнь, а у него заберут всего 10 лет,
– отметила вдова.
Погибший нацгвардеец с дочкой / Скриншот с видео
Добавим, что Апелляционный суд Киева 19 июня оставил в силе меру пресечения судье Алексею Тандыру. Он будет находиться в СИЗО до 21 июля без права внесения залога.
Что известно о смерти нацгвардейца
- 26 мая нацгвардейца Вадима Бондаренко насмерть сбили на блокпосте на въезде в Киев с Житомирской трассы. Сделал это глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр на своем Lexus ES350 за 3 минуты до начала комендантского часа.
- В результате удара Вадима отбросило на 30 метров, а его голова пробила лобовое стекло, что привело к его мгновенной смерти. Печерский районный суд Киева решил содержать Тандыра в СИЗО до 21 июля без возможности внесения залога.