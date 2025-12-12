Сейчас прилагают усилия, чтобы собрать все подразделения в прямое подчинение бригады. Командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады 3 армейского корпуса Владимир Фокин объяснил 24 Каналу, что это дает больше возможностей, чтобы обеспечивать непосредственно личный состав как на поле боя, так и в тылу.

Что изменилось для 125 ОВМБр?

Владимир Фокин отметил, что изменилась структура управления. С момента создания 125-й бригады, еще львовской ТрО все батальоны были отдельными. Каждый батальон почти весь боевой путь был прикомандирован к тому или иному подразделению. Фактически вся бригада была разорвана. Все батальоны работали отдельно на разных направлениях. С переформатированием из бригады ТрО в отдельную тяжелую механизированную бригаду эта история заканчивается.

Сейчас мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы собрать все подразделения в прямое подчинение бригады. Итак, эта бригада становится линейной. На данный момент мы начали уже достаточно успешно выстраивать как вертикали, так и горизонтали управления связей и информирования, что является очень важным для того, чтобы повысить максимальную управляемость войска, подразделений,

– сказал он.

Если говорить об изменениях в штатной структуре, то кроме простых стрелковых батальонов, появляется два механизированных, два танковых. Так же формируется самоходный артиллерийский дивизион, батальон беспилотных систем, рота инженерно-саперного обеспечения, материального, технического обеспечения. Дополнительно формируется рота РЭБ и рота наземных роботизированных комплексов.

Это дает больше возможностей для того, чтобы обеспечивать непосредственно наш личный состав как на поле боя, так и в тылу. То есть мы говорим о том, что прямо сейчас создаются батальоны боевого обеспечения, отдельные подразделения тылового обеспечения,

– подчеркнул командир.

По его словам, существует проблема разорванности бригады на отдельные батальоны. По состоянию на сейчас удалось собрать под прямое командование 75% подразделений и личного состава 25-й бригады. По 25% личного состава и подразделений продолжается работа.

Стоит понимать, что невозможно в один момент с линии фронта, которая составляет более 1 200 километров, с того или иного направления забрать подразделения, чтобы это не влияло негативно на боевую обстановку. Однако процесс продолжается.

