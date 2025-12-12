Зараз докладають зусиль, аби зібрати всі підрозділи у пряме підпорядкування бригади. Командир 125-ї окремої важкої механізованої бригади 3 армійського корпусу Володимир Фокін пояснив 24 Каналу, що це дає більше можливостей, щоб забезпечувати безпосередньо особовий склад як на полі бою, так і в тилу.

Що змінилося для 125 ОВМБр?

Володимир Фокін зазначив, що змінилася структура управління. З моменту створення 125-ї бригади, ще львівської ТрО усі батальйони були окремими. Кожен батальйон майже весь бойовий шлях був прикомандирований до того чи іншого підрозділу. Фактично вся бригада була розірвана. Усі батальйони працювали окремо на різних напрямках. З переформатування з бригади ТрО в окрему важку механізовану бригаду ця історія закінчується.

Зараз ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб зібрати всі підрозділи у пряме підпорядкування бригади. Отже, ця бригада стає лінійною. На цей момент ми почали вже досить успішно вибудовувати як вертикалі, так і горизонталі управління зв'язків і інформування, що є дуже важливим для того, щоб підвищити максимальну керованість війська, підрозділів,

– сказав він.

Якщо говорити про зміни до штатної структури, то окрім простих стрілецьких батальйонів, з'являється два механізовані, два танкові. Так само формується самохідний артилерійський дивізіон, батальйон безпілотних систем, рота інженерно-саперного забезпечення, матеріального, технічного забезпечення. Додатково формується рота РЕБ та рота наземних роботизованих комплексів.

Це дає більше можливостей для того, щоб забезпечувати безпосередньо наш особовий склад як на полі бою, так і в тилу. Тобто ми говоримо про те, що прямо зараз створюються батальйони бойового забезпечення, окремі підрозділи тилового забезпечення,

– підкреслив командир.

За його словами, існує проблема розірваності бригади на окремі батальйони. Станом на зараз вдалось зібрати під пряме командування 75% підрозділів та особового складу 25-ї бригади. Щодо 25% особового складу і підрозділів продовжується робота.

Варто розуміти, що неможливо в один момент з лінії фронту, яка складає понад 1 200 кілометрів, з того чи іншого напрямку забрати підрозділи, щоб це не впливало негативно на бойову обстановку. Проте процес триває.

Яка ситуація на фронті?