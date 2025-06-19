Путин не планирует останавливаться, однако осенью его могут заставить взяться за реальные переговоры

Владимир Путин заявил, что переговорные группы Украины и России вроде бы контактируют между собой. Мол, продолжается дискуссия относительно следующего раунда переговоров, но это, вероятно, не будет иметь никаких результатов без важных действий украинских партнеров.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Вадим Денисенко, отметив, что, по его мнению, не имеет значения, когда состоится следующий раунд переговоров, если говорить о прекращении огня. Этого, вероятно, не будет, пока продолжается летнее наступление россиян.

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Что может заставить Путина к миру

Вадим Денисенко подчеркнул, пока Дональд Трамп затягивает с жесткими санкциями против России, до тех пор не может идти речь о серьезных разговорах о прекращении боевых действий.

До середины осени, в частности до октября (2025 года – 24 Канал), пока идет летнее наступление, вероятность того, что состоятся реалистичные переговоры о прекращении огня почти нереальна,

– сказал он.

Кроме того, Путин не планирует сейчас останавливаться, ведь понимает, что партнеры Украины не вводят против него санкции, ну и Китай пока не намерен давить.

Позиция Пекина может измениться, если начнутся переговоры с Соединенными Штатами Америки по глобальной политике.

К слову, Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации, заявил, что Россия отказывается от прекращения огня, несмотря на то что Украина согласилась на это еще в марте 2025 года. Он отметил, что якобы миролюбивые заявления Путина – лишь попытка манипулировать общественным мнением на Западе. На самом деле Россия продолжает боевые действия, не демонстрируя никакой реальной готовности к миру.