Глава российской разведки Сергей Нарышкин заявил, что, якобы, Россия близка к достижению цели так называемой "сво". Таким образом Владимир Путин, услышав сигнал от Дональда Трампа, пытается подготовить население к завершению войны.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что в Кремле сейчас идут активные дискуссии. Вероятно, россияне уже обдумывают, как пойдут на компромиссы.

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Россия готовится к компромиссам

По словам руководителя Центра, Нарышкин – относительно новый медийный человек в информационном пространстве Кремля. За последние несколько лет он сейчас второй раз появился в российских медиа и никогда не играл важную роль.

Почему достали Нарышкина? Потому что Лавров потерялся со своим интервью Карлсону. Глава российской разведки подтверждает еще одну деталь, о том, что, якобы, цели так называемой "сво" достигнуты, таким образом готовя население к ее завершению,

– подчеркнул Клочок.

После контакта Трампа и Путина Кремль теперь получает сообщение о том, как может закончиться война против Украины. Поэтому в Кремле продолжается активная дискуссия.

Хотя как бы оккупационные войска и российский диктатор не хотели достигать стратегических целей на поле боя, они имеют только тактические преимущества. Именно их Кремль пытается в информационной плоскости преподнести для россиян в виде успехов.

Интересно! Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко поделился информацией о тезисов для российских военкоров. Они должны рассказывать, что "война прошла значительно лучше, чем могло быть. Сейчас не вытянули, но надо готовиться к так называемому реваншу”.

Руководитель Центра обратил внимание на важную деталь – в своем заявлении Нарышкин не указал никакие требования по завершению войны, что является очень показательным. Это может быть ответом на предложения и инициативы, которые сейчас поступают в Россию дипломатическими путями.

Это означает, что сейчас есть уже мысли в России, что надо будет идти на компромиссы с США

– подчеркнул он.

Клочок добавил, что для Трампа российско-украинская война является одним из главных пунктов внешней политики, но прекращение ее ему подходит в любом формате.

К слову, в Париже 7 декабря состоялась знаковая встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским, новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они предварительно обсудили, как могут состояться первые переговоры, хотя процесс, который будет привлекать Путина, связан с трудностями.