Готова ли Украина к переговорам и "быстрому миру" от Трампа: главное из интервью Подоляка

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявлял о готовности способствовать быстрому миру в Украине, однако такие предложения вызывают много вопросов.

Украина уже неоднократно подчеркивала: справедливый мир возможен только при соблюдении принципов международного права. Теперь главное – понять, готова ли страна к таким переговорам и какими могут быть их последствия. На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью для 24 Канала ответил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Возможны ли мирные переговоры с Россией

Михаил Подоляк в очередной раз подчеркнул, что мир живет в иллюзиях, когда пытается усадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. Войну в Украине нужно заканчивать на справедливых условиях, в соответствии с нормами международного права.

Почему вы всегда хотите стимулировать Россию продолжать экспансию в разном виде? И все вы хотите сделать, почему-то, за счет Украины. Почему не хотите брать на себя солидарно с нами ответственность за то, что международное право пытаются разрушить? За счет Украины не должно быть никаких компромиссов,

– подчеркнул политик.

Он объяснил, что Россия, не получив желаемой победы над Украиной, сейчас сделает все, чтобы изменить парадигму этой войны и унизить уже Соединенные Штаты Америки.

Кремль сейчас пытается продемонстрировать, что США практически отказались от борьбы, от помощи Украине, согласились на доминирование России через насилие. И самое главное – до сих пор США не осознают этого, но понимание ситуации, к счастью, углубляется.

По словам Подоляка, противодействовать России в этом смысле нужно:

используя более жесткую риторику;

более жесткие дипломатические ограничения;

ультимативная приостановка членства России в международных институциях;

санкции другого уровня, которые будут ближе к торговому эмбарго;

передача необходимого оружия в необходимом количестве;

отказ от всех красных линий.

О поражении Путина в Сирии

Позорное бегство российских войск и Башара Асада из Сирии в очередной раз доказали о шаткости путинского режима и недостатке ресурсов для того влияния, которое лишь на словах хочет продемонстрировать Россия.

Диктаторов, которые не удались: сначала Виктора Януковича, потом Башара Асада Кремль собирает у себя для определенной абонплаты, рассказал Подоляк. Подобный сценарий может ждать и лидеров Венесуэлы, Ирана и тому подобное.

Однако ни одна страна не даст убежища Путину и его ближайшему окружению после поражения России. Россия была доминирующей для таких стран, но когда будет убрана она, все понимают, что нет территории, на которую можно будет убежать,

– заверил политик.

Открестятся даже Северная Корея и Китай. Причина в токсичности Путина и его режима, который точно не позволит работать другим режимам рядом с собой.

"Единственный финал войны, который сейчас рассматривает Россия, сохранение авторитарной монополии на неограниченное время, это возможно только, если они не оставят территорию Украины. Сегодня они точно подсознательно понимают, что потом они будут исчезать, нет территории, на которой они смогут спрятаться", – отметил советник главы ОПУ.

О "быстрых решениях" от Трампа

Согласно исследованиям, 44% украинцев доверяют новоизбранному президенту США Дональду Трампу. Подоляк убежден, что причина в том, что на фоне нестабильного психоэмоционального состояния украинцев, которые почти три года находятся в войне, этот политик якобы может предложить простое решение прекращения войны.

Украина действительно готова к переговорам с Россией, но простого решения ждать не стоит. Украина будет требовать справедливых условий, юридическую базу, принуждение России как агрессора на базе международного права.

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Впрочем, есть надежда, что Дональд Трамп понимает правила игры, которую пытается навязать Кремль. Он понимает, что на кон выходит уже не только Украина, но и вопрос глобального доминирования, авторитета его президентства.

Если такой стране как Россия дают место за глобальным столом, с ней считаются, то почему тот же Китай должен учитывать мнение США.

Россия проиграла в Сирии, вынуждена обращаться к КНДР за помощью, с демпингом продает все, чтобы получить дополнительный доход для финансирования войны, и эту страну вы боитесь?

– резюмировал Подоляк.