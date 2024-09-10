Британский генерал ответил, насколько реальны сейчас переговоры с Россией по завершению войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области также имеет цель заставить Россию сесть за стол переговоров и завершить войну в Украине. В частности, этот пункт вошел в украинский план победы.

В разговоре с 24 Каналом генерал-майор Великобритании в отставке Чип Чепмен оценил шансы мирных переговоров между Киевом и Москвой. К слову, в СНБО ставят под сомнение желание диктатора вести конструктивный диалог по завершению войны.

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Какая вероятность переговоров

Как отметил генерал-майор Великобритании в отставке, вероятность оценивается по определенным критериям: низкая, средняя или высокая.

Я считаю, что на данный момент вероятность переговоров (между Украиной и Россией – 24 Канал) низкая, ведь цели России все еще достаточно империалистические. Это нужно менять,

– сказал Чепмен.

По его словам, успех Вооруженных Сил Украины в Курской области помогает приблизить мир. Впрочем, пока еще далеко до момента, когда переговоры будут возможными, или приемлемыми с точки зрения любой стороны.

Обратите внимание! Правительство Германии сомневается, что в Кремле готовы к мирным переговорам.

"Каждый имеет слишком много того, что можно потерять. В частности, вероятно, будет подорвана позиция Путина. У него до сих пор есть имперское мышление и он все еще думает, что может победить", – добавил генерал-майор Великобритании в отставке.

Победа России все еще зависит от того, чтобы Украина исчерпала поддержку Запада. С точки зрения Киева, операция в Курской области играет важное значение, ведь она дала импульс Западу, продемонстрировав, что Украина взяла инициативу и показала динамику.

Это действительно важные вещи, особенно с психологической точки зрения для сторонников на Западе,

– подчеркнул Чепмен.

Заметим, на заседании в формате "Рамштайн" 6 сентября украинский лидер заявил, что война может закончиться уже осенью. Однако это зависит от того, насколько сильное давление на Россию будут оказывать союзники Украины.