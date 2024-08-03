Нам предлагают чеченский вариант: почему нельзя соглашаться на перемирие с Россией

Россияне все чаще говорят о перемирии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об открытости России к переговорам, однако они якобы не доверяют украинским властям. Ранее Виктор Орбан в Киеве предлагал "прекращение огня".

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель, ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, отметив, что единственный формат переговоров, который хочет Кремль – это капитуляция Украины. Россиянам не нужно мирное решение, они преследуют совсем другие цели.

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Россияне не чувствуют себя уверенно

Главная цель России добиться именно паузы в войне, которая им критически важна. За ее время враг бы накопил бронетехнику, БК, а также решил проблемы с артиллерией.

Кроме того, подготовил бы личный состав, потому что в наступление на Харьковщину россияне бросили абсолютно неподготовленных солдат, поэтому и результат был очевиден. Им нужно нормально потренировать мобилизованных, сформировать из них боеспособные воинские части и после этого добить нас,

– отметил военно-политический обозреватель.

Если у россиян не будет такой паузы в полгода – год, они проиграют эту войну. Соответственно сегодня ставка врага именно на то, чтобы принудить Украину и главное западных партнеров к временному замораживанию войны.

В то же время, по мнению ветерана российско-украинской войны, для нас эта пауза будет смертельной. Нет смысла дискутировать, хорошими или плохими для Украины были бы финский вариант (потеря части территории и нейтральный статус) или корейский вариант (потеря части территории без нейтрального статуса). Такие варианты нам не предлагают.

Нам предлагают чеченский вариант – временное прекращение огня исключительно для того, чтобы Россия могла перегруппироваться и вернуться окончательно,

– уверен он.

Также важно помнить, что Россия или ее "дипкурьеры" такие, как премьер Венгрии Виктор Орбан, предлагает временное "прекращение огня" только в одном случае – когда у нее начинаются проблемы на фронте.

Пока россияне чувствовали себя уверенно, как полгода назад, никаких разговоров с их стороны о каком-то "прекращении огня" по нынешней линии не было. А если он сейчас попросил мира, это означает, что реально ситуация у него плохая,

– подчеркнул Евгений Дикий.

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Первая чеченская война закончилась подписанием Хасавюртовских соглашений между Россией и Чеченской республикой в 1996 году. Однако действие соглашений прекратилось через три года, когда в 1999 году началась Вторая чеченская война.