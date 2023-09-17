Пытался разложить яйца в разные корзины: чем закончился визит Кин Чен Ина в Россию
Визит Ким Чен Ина в Россию можно считать свидетельством того, что Россия официально утратила свой статус мирового государства. В то же время, переговоры с Владимиром Путиным дают северокорейскому диктатору шанс усилить свои позиции в регионе.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора аналитического центра "Политика" Артём Бронжуков. По его словам, два диктатора почти наверняка пришли к согласию во взаимовыгодных переговорах.
Смотрите также Цифры поражают: сколько людей спасло ГСЧС за время полномасштабной войны
Зачем Путину сближение с КНДР
Информация о реалиях переговоров между Путиным и Ким Чен Ином крайне ограничена. Но большинство западных аналитиков связывают эту встречу с предстоящей волной мобилизации в России.
Несмотря на то, что российский военно-промышленный комплекс работает в обход санкций, армия агрессора испытывает существенный дефицит в отдельных номенклатурах оружия. Среди прочего, это касается бронежилетов, шлемов и стрелкового оружия, недостающих оккупантов.
"Северная Корея – это достаточно милитаризованное государство, имеющее большое количество военных запасов. Это связано с влиянием Советского союза и Китая на армию КНДР. Однако, кроме оружия прошлого столетия, в этом государстве нет ничего", – подчеркнул политолог.
Как возникла КНДР?
В завершение 2 мировой войны Советский Союз оккупировал часть Корейского полуострова. После подписания капитуляции Японии на нем должно было образоваться независимое государство, однако вместо него возникло 2 правительства, каждое из которых считало легитимным только себя.
Поэтому в 1950-м году началась кровопролитная Корейская война с участием США и Китая. Боевые действия продолжались больше 3 лет, во время которого контроль за полуостровом переходил из рук в руки, пока линия столкновения не установилась на 38-й параллели. С течением времени стороны прекратили боевые действия и Корейский полуостров остался разделенным на 2 страны.
Однако, если Южной Корее удалось построить мощную и технологическую экономику, то Северная Корея законсервировала себя в состоянии тоталитарной страны. Именно поэтому КНДР является одним из немногих государств Азии, находящихся на грани голода.
Итоги встречи и чего достиг Ким Чен Ин
Диктаторам двух стран следует искать союзников через международную изоляцию. Поэтому можно предположить, что на встрече между Путиным и Кимом каких-то договоренностей добиться удалось.
Это может означать, что скоро северокорейское оружие может оказаться в российской армии. Вряд ли она сможет изменить ход войны, ведь эти запасы будут использованы для элементарного обеспечения оккупантов.
"Ким Чен Ын максимально зависим от Китая, и в ситуации, когда ситуация с безопасностью в регионе крайне непонятна, северокорейский диктатор пытается "разложить яйца в разные корзины" и усилить сотрудничество с Россией", – убежден Бронжуков.
Артем Бронжуков о русско-северокорейских переговорах: смотрите видео
Это может помочь Киму сбалансировать китайское влияние, по поводу которого существуют опасения, которые могут использовать во время гипотетической войны за Тайвань.
Важнейшие новости из России
По сообщениям СМИ, на волоске висит жизнь ставленника Путина в Чечне Рамзана Кадырова. Пока что подтвержденная информация о его гибели не поступала, однако обозреватели уже предполагают, что в дальнейшем это может ускорить национально-освободительные процессы в республике Ичкерия.
В то же время во время встречи с Кимом министр обороны Шойгу пытался похвастаться новой российской ракетой Х-БД. Она является доработанной версией ракеты Х-101, которую воздушные силы Украины достаточно часто сбивают.
Тем временем над Россией продолжает регулярно цвести хлопок. В частности, в ночь на 17 сентября горела нефтебаза в Орле, а прежде – предприятие в Тверской области. Из-за постоянных угроз с воздуха оккупанты вынуждены постоянно переносить свои авиарейсы, однако сигналы воздушной тревоги агрессор до сих пор отказывается использовать.