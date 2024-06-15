Прямых переговоров с Россией не будет, – Офис президента

Сейчас прямых переговоров с Россией не планируют. Это не тот формат, о котором даже будет разговор на Саммите мира, который сейчас начался в Швейцарии.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает 24 Канал. Соответствующее заявление прозвучало на фоне еще недавних ультиматумов России относительно ее готовности сесть за стол переговоров, которая продемонстрировала весь цинизм намерений Кремля.

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Что говорят в Офисе президента о переговорах

Давайте сразу уточним, прямых переговоров с Россией не будет, это не тот формат, о котором даже будет разговор на этом Саммите мира. Этот Саммит для того, чтобы начать процесс мира, поэтому он называется инаугурационный или начальный саммит,

– заявил Жовква.

По его словам, на этом мероприятии удалось собрать те страны, которые готовы существенно говорить и действовать для того, чтобы достичь мира в Украине. Дальнейший процесс и реализацию также обсудят дополнительно.

"В результате саммита будут продолжаться действия по реализации и тех пунктов, которые обсуждаются сегодня, а также других. Напомню, что Формула мира состоит из 10 пунктов", – отметил украинский чиновник.

Ко второму саммиту может присоединиться Россия

Канцлер Германии Олаф Шольц также считает, что второй Саммит мира должен состояться с участием России. Ведь без страны-агрессора невозможно будет решить путь завершения полномасштабного вторжения.

Так, он убежден, что на конференции, где будут решать путь завершения войны России против Украины, должны присутствовать российские представители

Шольц напомнил, что в Бюргенштоке участники сосредоточатся на таких вопросах, как предотвращение применения ядерного оружия, возвращение похищенных Россией детей, защита атомных электростанций.

Президент Швейцарии Виола Амгерд на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским также заявила, что к обсуждению нужно привлечь Россию.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак предположил, что на втором Саммите мира может присутствовать Россия. Там ей передали бы мирный план, согласованный во время первого Саммита.