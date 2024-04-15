Новый секретарь СНБО резко отреагировал на идеи уступок территорий в обмен на "мир"

Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко назвал территориальные уступки предательством украинцев. Он резко отклонил все попытки западных политиков навязать "мир" на условиях России.

Литвиненко предупредил западных партнеров и отметил, что “Путин врал, врет и будет продолжать врать”.

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Уступка территории России в обмен на мир была бы жестоким предательством украинцев, которые остались под насильственной оккупацией. Еще больше невинных людей будет убито, еще больше брошено в подвалы,

– объяснил новый секретарь СНБО.

Путин не откажется от своих планов

Преждевременное мирное соглашение с Россией, которое потребует от Украины отказа от территории, не имеет никакого смысла по еще одной причине.

Соглашение, заключенное с компульсивным лжецом, вероятно, означает лишь одно: он перегруппируется, перевооружится и попытается еще больше через два-три года. Российский лидер подсел на идею завоевания Украины,

– добавил Литвиненко.

По его словам, в следующий раз Путин не будет делать ошибок, а подготовит свою операцию гораздо тщательнее, по всем законам "военного искусства".

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