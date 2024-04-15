Новый секретарь СНБО резко отреагировал на идеи уступок территорий в обмен на "мир"
Источник:The Economist
Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко назвал территориальные уступки предательством украинцев. Он резко отклонил все попытки западных политиков навязать "мир" на условиях России.
Литвиненко предупредил западных партнеров и отметил, что “Путин врал, врет и будет продолжать врать”.
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Уступка территории России в обмен на мир была бы жестоким предательством украинцев, которые остались под насильственной оккупацией. Еще больше невинных людей будет убито, еще больше брошено в подвалы,
– объяснил новый секретарь СНБО.
Путин не откажется от своих планов
Преждевременное мирное соглашение с Россией, которое потребует от Украины отказа от территории, не имеет никакого смысла по еще одной причине.
Соглашение, заключенное с компульсивным лжецом, вероятно, означает лишь одно: он перегруппируется, перевооружится и попытается еще больше через два-три года. Российский лидер подсел на идею завоевания Украины,
– добавил Литвиненко.
По его словам, в следующий раз Путин не будет делать ошибок, а подготовит свою операцию гораздо тщательнее, по всем законам "военного искусства".
"Переговоры" с Россией: последние новости
- Владимир Путин после массированного ракетного и дронового удара по энергетическим объектам Украины 11 апреля заговорил о переговорах с нашим государством. Он заявил, что Россия якобы никогда не отказывалась от мирного решения конфликта.
- "Помирить" Украину и Россию хочет также Дональд Трамп. Он неоднократно заявлял, что имеет план, как завершить войну за 24 часа. The Washington Post утверждает, что мирная инициатива экс-президента заключается в отказе Украины от своих территорий в пользу России. Речь идет о том, чтобы Киев согласился признать российскими Крым и Донбасс.
- Владимир Зеленский сказал, что не слышал лично от Трампа идей относительно прекращения войны. Президент также заявлял, что пригласил Трампа в Украину, чтобы он смог "увидеть все своими глазами и сделать собственные выводы".