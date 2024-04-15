Литвиненко попередив західних партнерів та наголосив, що "Путін брехав, бреше і продовжуватиме брехати".

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Поступка території Росії в обмін на мир була б жорстокою зрадою українців, які залишилися під насильницькою окупацією. Ще більше невинних людей буде вбито, ще більше кинуто до підвалів,

– пояснив новий секретар РНБО.

Путін не відмовиться від своїх планів

Передчасна мирна угода з Росією, яка вимагатиме від України відмови від території, немає жодного сенсу з ще однієї причини.

Угода, укладена з компульсивним брехуном, ймовірно, означає лише одне: він перегрупується, переозброїться і спробує ще більше через два-три роки. Російський лідер підсів на ідею завоювання України,

– додав Литвиненко.

За його словами, наступного разу Путін не буде робити помилок, а підготує свою операцію набагато ретельніше, за всіма законами "військового мистецтва".

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