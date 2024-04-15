Литвиненко попередив західних партнерів та наголосив, що "Путін брехав, бреше і продовжуватиме брехати".
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Поступка території Росії в обмін на мир була б жорстокою зрадою українців, які залишилися під насильницькою окупацією. Ще більше невинних людей буде вбито, ще більше кинуто до підвалів,
– пояснив новий секретар РНБО.
Путін не відмовиться від своїх планів
Передчасна мирна угода з Росією, яка вимагатиме від України відмови від території, немає жодного сенсу з ще однієї причини.
Угода, укладена з компульсивним брехуном, ймовірно, означає лише одне: він перегрупується, переозброїться і спробує ще більше через два-три роки. Російський лідер підсів на ідею завоювання України,
– додав Литвиненко.
За його словами, наступного разу Путін не буде робити помилок, а підготує свою операцію набагато ретельніше, за всіма законами "військового мистецтва".
"Переговори" з Росією: останні новини
- Владімір Путін після масованого ракетного та дронового удару по енергетичних об'єктах України 11 квітня заговорив про переговори з нашою державою. Він заявив, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від мирного вирішення конфлікту.
- "Помирити" Україну та Росію хоче також Дональд Трамп. Він неодноразово заявляв, що має план, як завершити війну за 24 години. The Washington Post стверджує, що мирна ініцінатива експрезидента полягає у відмові України від своїх територій на користь Росії. Йдеться про те, аби Київ погодився визнати російськими Крим і Донбас.
- Володимир Зеленський сказав, що не чув особисто від Трампа ідей щодо припинення війни. Президент також заявляв, що запросив Трампа до України, аби він зміг "побачити все своїми очима і зробити власні висновки".