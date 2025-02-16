Будет действовать "по указанию" Трампа: Виткофф подтвердил встречи с россиянами в Саудовской Аравии

Спецпосланник Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф сообщил, что вечером 16 февраля отправится в Саудовскую Аравию. Именно там должны состояться первые личные переговоры между США и Россией по Украине.

Ожидалось, что эти переговоры будут официально объявлены. Однако сегодня были подтверждены лишь некоторые официальные детали, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Он немного боится Трампа, – Зеленский о Путине Зеленский о Путине

Что известно о переговорах России и США

Уиткофф говорит, что официальные лица США разговаривают с украинскими официальными лицами и признают, что Украина является частью переговоров. А также добавляет, что переговоры не направлены на то, чтобы кого-то "исключить".

Однако, политик не сказал, ожидает ли, что официальные лица из Киева будут в Саудовской Аравии. По словам Уиткоффа, он будет проводить встречи "по указанию Трампа" и надеется на хороший прогресс. Представитель Белого дома по вопросам Ближнего Востока также отметил, что на переговорах будет присутствовать и советник по национальной безопасности Майкл Волц.

Заметим, что ранее президент Владимир Зеленский негативно высказался о соглашениях по войне, которые могут заключить без Украины. Он отметил, что ни один лидер в мире не может решить судьбу государства без его участия. Глава государства заявил, что Украина должна иметь место за столом переговоров, а другие варианты неприемлемы.