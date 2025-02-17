Саудовская Аравия хочет стать посредником в переговорах США и России, – CNN

Саудовская Аравия намерена не только предоставить площадку для переговоров США и России. Она хочет выступить посредником в переговорах Москвы и Вашингтона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Напомним, что ключевой темой обсуждений команд будет прекращение войны в Украине.

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Чего хочет Саудовская Аравия

По данным издания переговоры относительно войны России против Украины должны начаться в Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде с участием американской и российской делегаций. Государственный секретарь США Марко Рубио уже прибыл.

В комментарии CNN один из саудовских чиновников рассказал, что страна будет делать больше, чем просто принимать гостей, и возьмет на себя посредническую роль. Команду Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности страны.

В то же время украинский чиновник сказал, что представители Киева не будут присутствовать на переговорах, хотя спецпредставитель президента США Кит Келлог обсуждал формат переговоров и будет в Киеве на этой неделе.

СМИ сообщают, что от США на встрече с представителями Москвы будут Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Волтц, а также специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

К слову, на фоне встречи американцев и россиян президент Франции Эммануэль Макрон созывает экстренный саммит европейских лидеров. Также стало известно, что французский президент провел телефонный разговор с лидером Саудовской Аравии