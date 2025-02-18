Переговоры России и США в Эр-Рияде: в Китае сделали замечания относительно формата встречи

В столице Саудовской Аравии прошли переговоры между российской и американской делегациями по Украине. В Пекине отреагировали на событие.

Известно, что переговоры Москвы и Вашингтона продолжались 4,5 часа. По итогам разговора, стороны заявили, что "был сделан важный шаг вперед", передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что говорят в Китае

Во время пресс-брифинга представитель китайского МИД Го Цзякунь отметил, что Пекин поддерживает усилия, направленные на достижение мира, включая консенсус на переговорах, достигнутый между Соединенными Штатами и Россией.

В то же время Китай ожидает, что все вовлеченные и заинтересованные стороны своевременно присоединятся к переговорному процессу.

Напомним, что переговоры в Саудовской Аравии состоялись без представителей Украины и ее европейских союзников. Президент Зеленский заявил, что ничего не знал о встрече россиян и американцев.

Кроме того, глава государства во время Мюнхенской конференции подчеркнул, что Украина не примет никаких соглашений, которые будут заключены у нее за спиной. Зеленский уточнил, что Дональд Трамп может достичь договоренностей без участия Киева, в случае если россияне выведут войска со всех оккупированных территорий, Путин окажется в тюрьме, а Украина в НАТО.