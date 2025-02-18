Нас не пригласили на встречу в Саудовскую Аварию, и это стало для нас "сюрпризом", – Зеленский

18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры России и США об Украине. При этом ни Киев, ни Европу на встречу не пригласили. Владимир Зеленский не скрывал удивления.

Во время визита в Анкару Владимир Зеленский для журналистов прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде. Он заявил, что эта ситуация ему напоминает так называемые Стамбульские переговоры в 2022 году, передает 24 Канал.

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Это был "сюрприз"

Глава государства подчеркнул, что Украину не приглашали на эту российско-американскую встречу в Саудовской Аравии.

Для нас это было сюрпризом, думаю, как и для многих. Мы из медиа эту информацию получили,

– поделился президент.

Он подчеркнул, что Украина, как никто, стремится к завершению войны. "Мы хотим, чтобы никто за нашей спиной ничего не решал и мне кажется, что это справедливо", – отметил политик.

На фоне встречи россиян и американцев за спиной у Украины Владимир Зеленский отменил свой официальный визит в Саудовскую Аравию и перенес его на 10 марта.

Он добавил, что ему безразлично, кто останется в Саудовской Аравии на момент его прибытия. Но не безразлично, если наши партнеры о нас подумают что-то лишнее.