"Утром – одно, вечером – другое": нужны ли России переговоры на самом деле
Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин озвучивал желание проводить "переговоры" с Украиной. Сейчас он говорит, что России это не нужно. На самом деле переговоры выгодны Кремлю.
Оккупанты не имеют успехов на фронте, поэтому России действительно нужны переговоры с Украиной. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин.
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Риторика постоянно меняется
Марк Фейгин отметил, что риторика Владимира Путина относительно переговоров постоянно меняется. В Кремле регулярно делают разные заявления на тему переговоров с Украиной, но очевидно, что они им действительно нужны.
Они заявляют то одно, то другое. Сначала говорят: "Мы готовы к переговорам, а они приняли решение не разговаривать с Путиным". Потом говорят, что им переговоры не нужны,
– сказал он.
Переговоры с Украиной были бы очень выгодны России, ведь оккупационное войско не демонстрирует результатов на фронте. В частности, враг не может захватить Авдеевку.
Российский правозащитник считает, что Кремль делает заявления, что якобы им не нужны переговоры, потому что они знают позицию Украины. Наше государство не будет вести переговоры с Путиным, потому что диктатор не хочет мира.
Переговоры с Путиным: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет закончить войну, но Путину не нужен мир в нашем государстве. Пока он не представляет переговоров с российским диктатором о людях, живущих на временно оккупированных территориях Украины. Кроме того, невозможны и компромиссы с главой страны-агрессора.
- Бывший президент Украины Леонид Кучма также высказался о возможности переговоров Украины и России в ближайшее время. Он отметил, что кремлевский диктатор не пойдет на такой шаг. Цель Путина – уничтожить Украину и наш народ, поэтому он не готов подписать документ, в котором не достиг собственной цели.
- Аналитики Института изучения войны объяснили, почему Путин на самом деле не хочет мира и переговоров. Спикер российского МИД Мария Захарова в очередной раз повторила тезис Кремля о полной капитуляции Украины, доказывающей лишь одно – Россия не готова вести переговоры. По мнению Захаровой, "всеобъемлющее, устойчивое и справедливое решение" возможно только в том случае, если Запад перестанет "накачивать ВСУ оружием".