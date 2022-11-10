США хотят подтолкнуть Украину к дипломатическому урегулированию войны с Россией, – NBC

Некоторые американские чиновники хотят подтолкнуть Украину к дипломатическому урегулированию войны с Россией. Для этого они рассматривают зимний период.

Эти чиновники считают, что наше государство якобы не способно полностью уничтожить российские войска на оккупированных территориях. Кстати, ранее политолог рассказал, почему, несмотря на поставки оружия, США побуждают Украину к переговорам с Россией.

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США хотят подтолкнуть Украину к дипломатическому урегулированию войны с Россией

Так, некоторые американские и европейские официальные лица все больше полагают, что ни одна из сторон не может достичь всех своих целей в войне в Украине и рассматривают ожидаемое зимнее замедление боевых действий как возможность для начала дипломатии между Россией и Украиной.

Зимой все замедляется. Существует потенциал для переговоров, мы хотели бы, чтобы они происходили,

– отметил западный чиновник.

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