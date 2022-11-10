США хотят подтолкнуть Украину к дипломатическому урегулированию войны с Россией, – NBC
Источник:NBC
Некоторые американские чиновники хотят подтолкнуть Украину к дипломатическому урегулированию войны с Россией. Для этого они рассматривают зимний период.
Эти чиновники считают, что наше государство якобы не способно полностью уничтожить российские войска на оккупированных территориях. Кстати, ранее политолог рассказал, почему, несмотря на поставки оружия, США побуждают Украину к переговорам с Россией.
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США хотят подтолкнуть Украину к дипломатическому урегулированию войны с Россией
Так, некоторые американские и европейские официальные лица все больше полагают, что ни одна из сторон не может достичь всех своих целей в войне в Украине и рассматривают ожидаемое зимнее замедление боевых действий как возможность для начала дипломатии между Россией и Украиной.
Зимой все замедляется. Существует потенциал для переговоров, мы хотели бы, чтобы они происходили,
– отметил западный чиновник.
Переговоры Украины и России: последние новости
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- В МИД Украины назвали бред Захаровой "дымовой завесой", который пытаются закрыть поражение на поле боя.
- Кстати, в США не видят ничего, что указывало бы на готовность России принимать ответственное участие в переговорах с Украиной.
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- Михаил Подоляк опубликовал "честный дипломатический словарь". Именно он позволяет понять, что действительно имеет в виду Россия, когда говорит о переговорах.
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