Трамп объяснил, почему у него получится заставить Зеленского и Путина начать переговоры

Уже этой осенью американцы будут выбирать нового президента. Занять пост главы США надеется кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Одно из его основных предвыборных обещаний – положить конец войне в Украине.

Американский политик продолжает настаивать, что ему не хватит усилий завершить войну в Украине за "24 часа". Он в дальнейшем убеждает, что имеет рычаги влияния на Киев и Кремль.

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Трамп пообещал "мир" в Украине

Так, во время разговора со стримером Эдином Россом на площадке Kick Трамп в очередной раз заявил, что в случае своей победы в первую очередь позвонит украинскому президенту и российскому диктатору. Говорит, он добьется того, что в Украине наступит мир. По словам политика, он сможет добиться того, чтобы Путин и Зеленский начали переговоры. Потому что, заверил экс-президент, он очень хорошо знает их обоих.

К слову, спикер Палаты представителей Майк Джонсон не сомневается, что только благодаря телефонным звонкам Трамп способен навести порядок и установить мир. Поскольку, по мнению республиканца, экс-президента США уважают и боятся.

Ранее бывший советник Трампа попытался объяснить, в чем может заключаться его мирный план: