Если он не дурак: Арестович оценил, есть ли у Путина какие-либо шансы на переговоры
Украина официально отказалась вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Так что глава Кремля может попытаться договориться с Западом.
Да, лучшим вариантом для Путина было бы "обсудить правила игры" и дать гарантию, что он не будет применять ядерное оружие против нашего государства. Кроме того, соблюсти это слово. Такое мнение на встрече с Марком Фейгиным озвучил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал .
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Запад не примет условий Путина
Попытаться "страгироваться" по цивилизованным правилам войны – это лучшее, что он может сделать, если не собирается прекращать войну,
– заметил советник главы ОП.
Более того, из его действий понятно, что он не собирается ее завершать, ведь это будет означать его политическую смерть. Российскому президенту нужен хоть какой-то результат, чтобы показать его россиянам.
Арестович предположил, что Путин, вероятно, потребует от Запада статус-кво для захваченных территорий. Зато будет уверять наших партнеров в прекращении боевых действий. Впрочем, все прекрасно понимают, что это откровенная ложь.
"Они абсолютно не примут то, что делает Путин ни в одном варианте - ни в варианте "референдумов", ни многочисленных устроенных ими Буч, ни в варианте ударов по гражданской инфраструктуре или шантажу газом", - подчеркнул советник главы ОП.
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Переговоры Украины с Россией: что известно
- Секретарь Совбеза Алексей Данилов отметил, что Украина не может согласиться на переговоры с государством-террористкой. 4 октября соответствующее решение утвердил Владимир Зеленский. Согласно документу, наши власти сядут за стол переговоров только после того, как Путина отстранят от должности президента.
- Это решение Украины стало очередной искрой. У россиян настолько воспламенилось, что они едва сдерживали эмоции. Отреагировал на указ Зеленского спикер Путина Дмитрий Песков. Он заявил, мол, теперь в России ожидают либо смену позиции Зеленского относительно переговоров, либо смену самого президента в Украине.
- А министр иностранных дел России Сергей Лавров и вообще "искренне" верит, что украинский президент вроде бы передумает и начнет вести с захватчиками переговоры. Прихвостень Путина уверен , что украинский президент якобы может "забыть" о своем решении.
- Кроме того, начала распространяться информация, что российский президент будет пытаться договориться с Западом . Российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский считает, что союзники не пойдут на такой шаг за нашей спиной.