Если он не дурак: Арестович оценил, есть ли у Путина какие-либо шансы на переговоры

Украина официально отказалась вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Так что глава Кремля может попытаться договориться с Западом.

Да, лучшим вариантом для Путина было бы "обсудить правила игры" и дать гарантию, что он не будет применять ядерное оружие против нашего государства. Кроме того, соблюсти это слово. Такое мнение на встрече с Марком Фейгиным озвучил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал .

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Запад не примет условий Путина

Попытаться "страгироваться" по цивилизованным правилам войны – это лучшее, что он может сделать, если не собирается прекращать войну,

– заметил советник главы ОП.

Более того, из его действий понятно, что он не собирается ее завершать, ведь это будет означать его политическую смерть. Российскому президенту нужен хоть какой-то результат, чтобы показать его россиянам.

Арестович предположил, что Путин, вероятно, потребует от Запада статус-кво для захваченных территорий. Зато будет уверять наших партнеров в прекращении боевых действий. Впрочем, все прекрасно понимают, что это откровенная ложь.

"Они абсолютно не примут то, что делает Путин ни в одном варианте - ни в варианте "референдумов", ни многочисленных устроенных ими Буч, ни в варианте ударов по гражданской инфраструктуре или шантажу газом", - подчеркнул советник главы ОП.

Арестович предположил, какой будет позиция Путина по переговорам: смотрите видео

Переговоры Украины с Россией: что известно