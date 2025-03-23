Путин назначил переговорщиками "сбитых летчиков": какие сигналы Кремль подает Украине и США

В Саудовской Аравии 24 марта состоятся отдельные переговоры представителей Украины и России с США. На американо-российской встрече в Эр-Рияде 18 марта Кремль представляли Юрий Ушаков и Сергей Лавров. Однако на этот раз в команде россиян появились менее авторитетные переговорщики.

На переговорах в Эр-Рияде российскую делегацию возглавит сенатор по иностранным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По мнению доктора философии и политического эксперта Андрея Городницкого, которое он высказал 24 Каналу, Россия пытается показать свое пренебрежительное отношение к этим встречам.

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Россиянам не очень интересны переговоры

Городницкий отметил, что россияне посылая в Саудовскую Аравию такого уровня переговорщиков, показывают свое пренебрежение к Соединенным Штатам Америки.

Это вообще дикая ситуация. Оба – "сбитые летчики". Когда я прочитал о них, был просто шокирован,

– отметил политический эксперт.

Карасин и Беседа, по мнению доктора философии, – двое сумасшедших, которые несут глупости и фактически не имеют никаких реальных полномочий, потому что они – никто.

В частности Сергей Беседа является официальным руководителем 5-го отдела ФСБ. Именно он перед началом полномасштабной войны России против Украины предоставлял высшему российскому руководству всю аналитику о ситуации в нашей стране.

Однако известно, что наступление россияне провалилось, в частности из-за ложной информации об Украине, что подавалась в Кремль. Оказалось, что россиян в Украине не встречали "с цветами", как они ожидали, доверившись информации, которую готовил Беседа.

Обратите внимание! По словам помощника Путина Юрия Ушакова, переговоры 24 марта при посредничестве США будут направлены на обсуждении вопросов прекращения огня в Черном море, а также поставки зерна, что было частью предварительного соглашения, заключенного летом 2022 года. Известно, что украинская и российская делегации будут находиться в отдельных комнатах. Сообщение о ходе переговоров им будут предоставлять посредники.

За предоставление непроверенных разведывательных данных его якобы арестовали и бросили за решетку. Впоследствии все утихло и Беседу вернули на должность.

Это все свидетельствует о том, что россиянам не очень интересны переговоры. Им важны прежде всего соглашения с американцами и они пытаются максимально нивелировать положение Украины в геополитическом мире,

– подчеркнул он.

Кремль, по мнению политического эксперта, будто демонстрирует Украине, мол, кто вы такие, чтобы мы к вам на переговоры посылали серьезных людей. Россияне считают, что Киев вообще не должен присутствовать на этих переговорах, а должен сидеть где-то в стороне.

Подыгрывают амбициям

Такими действиями россияне подыгрывают амбициям, в частности Стива Уиткоффа, спецпредставителя президента США на Ближнем Востоке.

Уверен, что кулуарно он проводит разговор с россиянами в смысле того, мол, кто такая Украина, ее интересы никому не интересны,

– предположил Андрей Городницкий.

В общем заявления Виткоффа по вопросу украинских территорий, каких-то эфемерных исторических фактов, которых не существовало, его позиции, что Украина должна умерить свои амбиции, – все это, по словам Городницкого, по меньшей мере нарушение норм международного законодательства.

Он добавил, что после интервью Виткоффа Украина могла бы наложить на него санкции, однако нашу страну ставят в такие условия, когда должны терпеть такие высказывания.