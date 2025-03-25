Унижение для Трампа, – политический эксперт о ходе переговоров России и США

Между делегациями России, Украины и США состоялись новые переговоры. С российской стороной американцы общались более 12 часов, но вряд ли Соединенные Штаты получили тот результат, на который надеялись.

Большие сомнения вызывает компетенция членов делегации России. Такое мнение 24 Каналу высказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, добавив, что так страна-агрессор пытается затянуть переговоры.

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Унижение для Трампа

"То, что сейчас происходит, – это большая профанация с российской стороны. Ты отправляешь на переговоры "сбитых летчиков", которые недостаточно владеют ситуацией, никто вообще не понимает, почему именно они поехали на стратегические переговоры", – отметил Андрей Городницкий.

Даже для того, чтобы уточнить детали, нужно, чтобы люди владели информацией. Поэтому выбор членов делегации был очень странным. Это означает, что россияне затягивают возможность прекращения огня и всячески это блокируют.

Это большой плевок в лицо Трампу, попытки нивелировать любой статус Украины в этих переговорах. Россия хочет показать, что якобы есть 2 равноценные стороны конфликта и каждый имеет свои претензии, хотя именно Россия является страной-террористкой,

– отметил Андрей Городницкий.

Кремль надеется, что Соединенные Штаты откажутся от поддержки Украины, начнут рассматривать наше государство как нечто якобы незначительное в отношениях между "двумя великими странами". Уже сейчас Россия делает попытки нивелировать любой статус Украины и договариваться напрямую с американцами.

Настоящая цель России

Путин хочет, чтобы в США решили судьбу Украины, но с учетом интересов россиян. Если этого не удастся, то они дальше будут требовать прекращения огня вывода украинских войск из областей, которые Россия внесла в свою конституцию. Кремль действительно верит, что кто-то на это пойдет.

12-часовые переговоры показывают, что россияне каждый раз будут мучить Соединенные Штаты, пытаясь показать, что им якобы все это не нужно,

– добавил политический эксперт.

Главная цель, чтобы все устали и отказались от переговоров. Похожий формат Россия использовала во время встреч в Минске еще до начала полномасштабного вторжения.

Для россиян важно, чтобы Украина не сотрудничала ни с Европейским Союзом, ни с Соединенными Штатами Америки. Что касается ЕС, то здесь ситуация сложнее, но экспрессивность Трампа позволила оккупантам думать, что они смогут на него повлиять, вытеснить из процесса и оставить Украину один на один.