В разговоре с 24 Каналом эксперт по украинско-арабским отношениям, главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах рассказал, какой конфликт интересов возник во время переговоров между американской и российской делегациями и почему вдруг изменилась локация. К слову, встреча длилась 6,5 часа.

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Что США могли требовать от России

По данным российских СМИ, новый раунд переговоров, состоявшийся в Стамбуле, касался проблем работы посольств США и России. Впрочем, интересен тот факт, что накануне этой встречи министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров посетил Иран.

По мнению эксперта по украинско-арабским отношениям, Лавров поехал в Иран, потому что, вероятнее всего, в обмен на нормализацию отношений с Россией и вытягивание ее из изоляции США хотят, чтобы страна-агрессор не вмешивалась в случае нападения на Иран. То есть, чтобы Москва отказалась от своих обещаний Тегерану по ядерной защите, или Иран должен пойти на какие-то условия по ядерной программе.

Вероятно, Лавров полетел в Иран, чтобы предупредить иранцев, пока его не обвинили в измене. С самого начала Тегеран не сильно доверял Кремлю. Это был союз изгоев, вынужденный союз, ведь Россию и Иран объединили не идеология или ценности, а просто потребность,

– сказал Фараджаллах.

По его слова, когда стороны после переговоров не хотят говорить, то это означает, что ни к чему хорошему они не пришли. В частности, об этом также свидетельствует то, что Трамп продлил санкции против России еще на год.

Все это сигнализирует о том, что "экспресс мирный план" Дональда Трампа, вероятно, сталкивается с серьезными вызовами. Пока рано говорить, что он провалился, но терпит неудачу за неудачей. Однако Трамп понял, что Путин не будет делать ему уступок,

– отметил эксперт по украинско-арабским отношениям.

В то же время Владимир Путин сработал на опережение и обвинил "плохой" Запад, что якобы западные спецслужбы, пытаются сорвать переговоры. То есть шансы, что переговоры будут успешные – уменьшаются, однако пока Путин не хочет обвинять Трампа, поэтому все камни летят в сторону Европы.

Почему вторая встреча состоялась в Турции

Первый раунд переговоров между США и Россией состоялся в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Изменение места проведения переговоров говорит о том, что Саудовская Аравия, которая сначала претендовала на роль главного медиатора и посредника в переговорах, изменила свою позицию.

Саудиты считают, что должен быть справедливый мир при участии на переговорах Украины и Европы. Однако действия Трампа им продемонстрировали, что пока речь не идет о справедливом мире. Поэтому саудиты не хотят, что Эр-Рияд был привязан к соглашению, которая сейчас напоминает Мюнхен в 1938 году,

– добавил эксперт по украинско-арабским отношениям.

По его словам, Саудовская Аравия уже не верит в успех команды Трампа, в частности по завершению войны в Украине. Эр-Рияд претендовал на роль миротворца по Украине, но сейчас отмежевываются от этого, ведь не хочет запятнать свою дипломатию неудачными переговорами. Турция – одна из стран-лидеров на Ближнем Востоке, поэтому вторые переговоры решили провести там.

Отметим, что Украину не проинформировали о второй встрече американцев с россиянами.