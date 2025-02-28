У розмові з 24 Каналом експерт з українсько-арабських відносин, головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах розповів, який конфлікт інтересів виник під час переговорів між американською та російською делегаціями та чому раптом змінилася локація. До слова, зустріч тривала 6,5 годин.

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Що США могли вимагати від Росії

За даними російських ЗМІ, новий раунд переговорів, що відбувся у Стамбулі, стосувався проблем роботи посольств США та Росії. Втім, цікавий той факт, що напередодні цієї зустрічі міністр закордонних справ країни-агресорки Сєргєй Лавров відвідав Іран.

На думку експерта з українсько-арабських відносин, Лавров поїхав в Іран, тому що, найімовірніше, в обмін на нормалізацію відносин з Росією та витягнення її з ізоляції США хочуть, щоб країна-агресор не вмішувалася у разі нападу на Іран. Тобто, аби Москва відмовилася від своїх обіцянок Тегерану щодо ядерного захисту, або Іран повинен піти на якісь умови щодо ядерної програми.

Ймовірно, Лавров полетів в Іран, щоб попередити іранців, поки його не звинуватили у зраді. Від самого початку Тегеран не сильно довіряв Кремлю. Це був союз ізгоїв, вимушений союз, адже Росію та Іран об'єднали не ідеологія чи цінності, а просто потреба,

– мовив Фараджаллах.

За його слова, коли сторони після переговорів не хочуть говорити, то це означає, що ні до чого хорошого вони не прийшли. Зокрема, про це також свідчить те, що Трамп продовжив санкції проти Росії ще на рік.

Усе це сигналізує про те, що "експрес мирний план" Дональда Трампа, ймовірно, зіштовхується з серйозними викликами. Поки зарано казати, що він провалився, але зазнає невдачі за невдачею. Проте Трамп зрозумів, що Путін не робитиме йому поступок,

– зазначив експерт з українсько-арабських відносин.

Водночас Владімір Путін спрацював на випередження і звинуватив "поганий" Захід, що нібито західні спецслужби, намагаються зірвати переговори. Тобто шанси, що переговори будуть успішні – зменшуються, однак поки Путін не хоче звинувачувати Трампа, тож усі камені летять у бік Європи.

Чому друга зустріч відбулася в Туреччині

Перший раунд переговорів між США та Росією відбувся у столиці Саудівської Аравії 18 лютого. Зміна місця проведення переговорів говорить про те, що Саудівська Аравія, яка спочатку претендувала на роль головного медіатора й посередника у переговорах, змінила свою позицію.

Саудити вважають, що має бути справедливий мир за участі на переговорах України та Європи. Однак дії Трампа їм продемонстрували, що наразі не йдеться про справедливий мир. Тому саудити не хочуть, що Ер-Ріяд був прив'язаний до угоди, яка зараз нагадує Мюнхен у 1938 році,

– додав експерт з українсько-арабських відносин.

За його словами, Саудівська Аравія вже не вірить в успіх команди Трампа, зокрема щодо завершення війни в Україні. Ер-Ріяд претендував на роль миротворця щодо України, але зараз відмежовуються від цього, адже не хоче заплямувати свою дипломатію невдалими переговорами. Туреччина – одна з країн-лідерів на Ближньому Сході, тому другі переговори вирішили провести там.

Зазначимо, що Україну не проінформували про другу зустріч американців з росіянами.