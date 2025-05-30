Им будет мало, – профессор из США спрогнозировал, какие территории будет требовать Путин

Россия заявила о готовности "меморандума" о мире и не отказывается участвовать в будущих переговорах. Однако все это – спектакль перед Западом.

На самом деле Кремль не отказывается от своих захватнических планов. Такое мнение 24 каналу высказал профессор по международной безопасности Национального университета обороны США Питер Ельцов, отметив, что речь идет не только о восточных регионах Украины.

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Какие территории потребует Путин

По словам профессора по международной безопасности, готовность России к переговорам лишь свидетельствует о том, что оккупанты хотят создать иллюзию легитимности, чтобы продолжать боевые действия. Еще до начала полномасштабного вторжения россияне направили ультиматум НАТО, чтобы "предотвратить" войну. Поэтому сейчас ответственность по завершению войны лежит не только на США, но и на всех странах, которые являются членами Альянса.

Оккупанты уже выдвинули свои условия "для мира" – отдать России 4 области Украины. Говорится о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, которые в своей Конституции они уже признали как российские регионы.

Однако этого им будет мало. Предполагаю, что они будут требовать Одессу, Николаев, Харьков и Днепр. Они скажут, что эти территории также должны быть частью России. Они захотят все, что восточнее Днепра, включая Херсон,

– подчеркнул Ельцов.

Он добавил, что враг действительно живет в иллюзиях. Оккупанты думают, что если они захватят эти территории, украинцы там не будут оказывать сопротивления. Кроме того, россиян совершенно не волнуют потери с их стороны.

К слову, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что этим летом враг сконцентрируется на повторном наступление на Харьковскую область. Вероятно, оккупанты попытаются наступить и на Черниговщину.