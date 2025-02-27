Трамп смирился, что скорого окончания войны не будет: с Украиной и Россией США работает отдельно

Дональд Трамп преследовал цель быстро закончить российско-украинскую войну, но теперь он сомневается в таком сценарии. Именно поэтому президент США работает с Украиной и Россией по кардинально другим направлениям.

Да, с Украиной США подпишут "рамочное соглашение" о полезных ископаемых 28 февраля во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом 24 Канала рассказал политолог Олег Саакян, заметив, что Россия уже "выдавила все соки" из Трампа.

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Стратегии Трампа по Украине и России– разные

По словам политолога, в реальности переговорный процесс еще не стартовал, пока шансы на окончание войны по дипломатическому пути невелики. Что на фронте, что в тылах ситуация остается неизменной. Все, что сейчас изменилось– к власти пришел Трамп.

Дилемма состоит в том, или его воли и давления будет достаточно, чтобы переломить ситуацию, или нет. Я не верю в волшебные простые решения. Уже и в команде Трампа в это не верят, потому что окончание войны за 24 часа превратилось в "мы попробуем",

– отметил он.

Президент США пытается одержать скорые победы во внешней политике, ведь ситуация в Штатах понемногу "нагревается": некоторые республиканцы критикуют действия Трампа, американцы выходят на протесты, а демократы уже начинают сплачиваться.

Поэтому Трамп активизировал подписание соглашения о полезных ископаемых с Украиной. По условиям сотрудничества наша страна не только пыталась вычеркнуть острые требования США., но и настаивала привязать соглашение к гарантий безопасности.

После того Трамп сказал, что Украина должна подписать соглашение, чтобы получить поддержку и возможность воевать дальше. То есть что? Не переговори, не прекращение огня, а продолжение войны,

– подчеркнул Саакян.

Важно отметить, что среди требований США не было даже намека на потребность в переговорах Украины и России. Об этом Штаты говорили отдельно с представителями страны-агрессорки.

Делегации должны встретиться в Эр-Риарде еще раз 25 февраля, но встреча не состоялась. Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров 26 февраля заявил, что переговоры невозможны, если они приведут к замораживанию нынешней линии фронта в Украине. Ведь по конституции России ее границы "охватывают украинские Донецку, Луганский, Херсонскую и Запорожскую области.

Россия извлекла из Трампа все тактические уступки, какие они хотели, но в стратегическом балансе ничего не изменилось,

– подчеркнул политолог.

Поэтому в Белом доме смирились, что скорого завершения русско-украинской войны не будет. США будут работать в двух направлениях– поддержка Украины и попытка что-то сделать с Россией.