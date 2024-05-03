В ГУР заявили, что война закончится переговорами: спикер Зеленского дал объяснение

3 мая 2024, 18:24
Читати новину українською

Источник:

DW

Спикер президента Украины Сергей Никифоров объяснил слова представителя ГУР Вадима Скибицкого по завершению войны переговорами. Он отметил, что первым шагом к миру станет будущий Саммит мира.

По словам Скибицкого, Украина и Россия пытаются занять "самую выгодную позицию" перед потенциальными переговорами. По его мнению, они могут начаться не ранее чем во второй половине 2025 года.

Смотрите также Глобальный саммит мира, а не поражения: почему Россию не пригласили и при каких условиях возможны переговоры

Возможность переговоров

В интервью The Economist заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что не видит возможности выиграть Россию на поле боя. По его словам, если отбросить оккупантов обратно к границам, то это не завершило бы войну – она должна закончиться договором.

В то же время пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ответил на эти слова, отметив, что первым этапом станет Саммит мира, который состоится в Швейцарии 15 – 16 июня.

Украина и Швейцария организуют Саммит мира, на котором страны мира, которые уважают международное право и устав ООН, должны выработать общую переговорную позицию и передать ее России. Это и станет первым шагом к справедливому миру,
– отметил спикер.

Добавим, что Россия не будет присутствовать на саммите – Кремль сам неоднократно заявлял, что не заинтересован в таком формате. Однако в швейцарском МИД отметили, что соответствующий процесс без Москвы является немыслимым.

Другие заявления о переговорах

  • Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что приглашение России на Саммит мира не будет иметь смысла. По словам министра, есть только два способа заставить Кремль придерживаться соглашений и обещаний – успех на фронте, или наличие коалиции стран, которые разделяют одинаковые принципы и одинаковые подходы. Уже после совместных наработок Россию могут привлечь к переговорам – в будущем.
  • Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал, что говорится не о мире на любых условиях, ведь это вопрос о справедливости. Украина не хочет продолжать войну, однако она должна закончиться на наших условиях.
  • Отметим, что недавно Владимир Зеленский прокомментировал попытки переговоров с Россией в Минске и Стамбуле. По его словам, Украина не была близка к миру. Президент подчеркнул, что оккупанты только ставили ультиматумы, а не стремились договориться

Автор: Дмитро Усик