Дипломатия имеет смысл, – Белый дом о переговорах Украины и России при посредничестве Трампа

В Белом доме высказались относительно переговоров между Украиной и Россией при посредничестве будущего президента США Дональда Трампа. Там это оценили одобрительно.

Говорят, что "дипломатия имеет смысл". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью советника по национальной безопасности Джейка Салливана для PBS NewsHour.

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Салливан одобряет переговоры Украины и России

Издание обсудило с Салливаном нетрадиционную тактику внешней политики новой администрации Трампа.

Советник по национальной безопасности одобрил встречу Украины с Россией за столом переговоров. Он отметил, что дипломатические попытки закончить войну имеют смысл.

Пока Украина определяет свою судьбу, а мы не диктуем ей судьбу, тогда, на мой взгляд, дипломатия имеет большой смысл,

– сказал Салливан.

Он отметил, что те наработки, которые администрация Байдена предоставит будущей команде являются реальным рычагом влияния на переговоры.

"Я считаю, что мы передаем очень сильную руку следующей команде", – добавил Салливан.

К слову, он также заявил, что для заключения соглашения об окончании войны России против Украины необходимы гарантии безопасности. Он подчеркнул, что Штаты должны продолжать поддержку нашего государства, чтобы предотвратить повторное российское наступление.