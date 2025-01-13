В Кремле сказали, возможны ли сейчас переговоры с Украиной
О переговорах Украины и России время от времени говорят снова, хотя сейчас переговорный процесс приостановлен. В Кремле снова прокомментировали, возможно ли сейчас вести переговоры.
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров с Украиной. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Возможны ли переговоры
Песков сказал, что пока никаких предпосылок для возобновления переговоров с Украиной нет. В то же время он отметил, что именно украинская сторона отказывается от этого.
Но Путин готов к контактам, в том числе и с США,
– сказал он.
Не стоит забывать, что Россия готова к переговорам на своих условиях, которые Украина не может принять, но они предусматривают отказ от вступления в НАТО и передачу часть территорий под контроль врагу. Россия привыкла общаться на языке ультиматумов, поэтому Украина нуждается в сильной позиции на фронте, чтобы сесть за стол переговоров в выигрышном положении.
Это неоднократно подчеркивал украинский президент Владимир Зеленский.