Впервые встреча представителей Украины и России может пройти в США, –Зеленский
- США предложили провести мирные переговоры между Украиной и Россией на площадке в Майами.
- Будут обсуждать деэскалацию в энергетике и прекращение ударов по критической инфраструктуре.
Украинская и российская делегации могут встретиться в США для того, чтобы обсудить завершение войны с Россией. Такое предложение озвучили в Вашингтоне и Украина уже согласилась принять участие.
Об этом рассказал президент Украины во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что предложили США относительно мирных переговоров?
Мирные переговоры между Россией и Украиной могут состояться в Соединенных Штатах. Вашингтон впервые предложил встречу на площадке в Майами. По словам Владимира Зеленского, разговор на уровне двух делегаций – России и Украины – могут состояться на следующей неделе.
В частности, предлагается провести деэскалацию в энергетике и прекратить удары по критической инфраструктуре.
Реагируя на предложение, Украина уже подтвердила свое участие. Россия пока ответа не дала.
Они (США, – 24 Канал) обычно едут в Россию, а потом передают ответ,
– рассказал Зеленский.
Кроме того, команды будут в дальнейшем работать над обменами военнопленными. США обещают проводить мониторинг прекращения огня в случае политического решения.
По словам Владимира Зеленского, Украина продолжает настаивать на позиции по фронту "стоим, где стоим". В то же время общего решения по Запорожской АЭС пока нет. Вопрос территорий и других спорных пунктов могут обсудить на возможной трехсторонней встрече лидеров.
Что известно о переговорах сторон о завершении войны?
Дональд Трамп прокомментировал результаты переговоров в Абу-Даби, которые прошли 4 – 5 февраля между делегациями Украины, США и России. Президент отметил, что разговор был "очень хорошим" и анонсировал, что "что-то может произойти" в ближайшее время.
США и Украина обсуждают возможность подписания мирного соглашения с Россией уже в марте 2026 года. В то же время американские чиновники настаивают на проведении референдума и выборов в мае. Более быстрому дедлайну способствуют нерешенные территориальные вопросы и сложности с организацией голосования во время войны.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров между Украиной, США и Россией должен состояться "скоро", но конкретной даты и места еще нет. В свою очередь Песков опроверг идею проведения следующей встречи именно в США.