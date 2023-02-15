Оптимистический сценарий завершения войны от США: политический эксперт рассказал, возможен ли он

В Белом доме говорят о том, что лучшим сценарием в войне будет занятие Украиной как можно большей территории в ближайшие месяцы. Там считают, что это будет предпосылкой для переговоров.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вэжа" Валерий Клочок. По его словам, переговоры рано или поздно состоятся, и такой пункт есть даже в мирном плане Владимира Зеленского.

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Почему состоятся переговоры

Валерий Клочок не исключает того, что США рассчитывают на результативное контрнаступление Украины, но с последующими переговорами. По его мнению, украинская аналитика несколько отличается от американской, потому что в США анализируют по количеству ресурсов, которыми они помогают, а в Украине – в зависимости от ситуации.

"Они могут моделировать и прогнозировать, возможно, даже точнее, чем мы. Поэтому я склонен им доверять во многих вещах, потому что сегодня США показали очень высокую эффективность своей внешней политики в части формирования антипутинской коалиции", – сказал Клочок.

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Руководитель Центра общественной аналитики "Вэжа" считает, что переговоры состоятся, и рано или поздно будет подписано какое-то соглашение, потому что об этом также свидетельствует 10 пункт в мирном плане Владимира Зеленского.

Запад сомневается

По словам Валерия Клочко, у Запада есть сомнения относительно эффективного использования военной помощи, предоставляемой Украине. При этом политический эксперт отметил, что украинцы знают и видят войну по-другому.

"У нас общественное мнение сформировалось под влиянием войны и оно не то, что единое, оно очень монолитное. Мы не согласимся ни на территориальные уступки, ни на другие уступки, чтобы её завершить", – сказал Клочок.

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Запад понимает эту позицию и помогает Украине в организации контрнаступления и использования помощи более эффективно.

Как закончится война

Валерий Клочок убежден, что война окончится в 1 день, но вопрос в том, когда он наступит.

Вопрос в том, когда наступит этот день. Будет ли это в апреле – мае, будет ли это в декабре этого года или в следующем году. Здесь во многом это зависит от нашей власти, как она будет действовать и принимать решения,

– сказал политический эксперт.

Валерий Клочок отметил, что в Украине есть определенные проблемы с коррупцией и правоохранительными органами, но это не свидетельствует о завершении поддержки Запада.

Политический эксперт сказал, что украинский политик и академик Игорь Юхновский также утверждает, что переговоры обязательно состоятся, но при этом позиции Украины должны быть сильными, именно для этого Запад и помогает Украине.

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