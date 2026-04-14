После "успехов" на фронте: в Кремле меняют подход к переговорам
Российские власти игнорируют неудачу весенне-летней наступательной кампании, заявляя о ее "успешности". В Москве утверждают, что это позволяет изменить подход к возможным мирным переговорам.
Об этом в комментарии российским пропагандистским СМИ заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Почему Россия намерена изменить подход к переговорам?
В Кремле отметили, что ситуация на фронте сейчас складывается в пользу России, поэтому подход к мирным переговорам будет пересмотрен.
Действительно, СВО продвигается, и в Киеве прекрасно знают и осознают то, что по мере продвижения, по мере того, как вот эта положительная для нас динамика начинает доминировать, то и, конечно, скажем так, ну и переговоры будут идти иначе,
– заявил Песков.
Важно! Несмотря на договоренности о "Пасхальном перемирии" атаки российских войск на фронте не утихали – кое-где обстрелы даже усилились. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп считает, что подобное Путин планирует повторить и на 9 мая, поскольку для Кремля "важно все, что связано с этой датой". Шарп убежден, что для Путина было бы вполне логично выйти с инициативой перемирия на 9 мая.
Какова сейчас ситуация на фронте?
14 апреля украинские силы ликвидировали 29 российских военных, которые пытались проникнуть в тыл украинских позиций в Сумской области из-за газовой трубы и сложных погодных условий.
13 апреля в ВСУ сообщили, что украинские подразделения отошли от населенного пункта Миропольское, что на Сумщине, поскольку продолжаются интенсивные бои, а противник имеет преимущество. В то же время защитники отметили, что оборона продолжается – бойцы наносят противнику огневые удары из артиллерии и беспилотников.
В течение длительного времени вражеские войска не имеют существенных продвижений ни на одном тактическом направлении, а стратегия инфильтрации терпит неудачу. Тогда как Силы обороны Украины улучшают свои позиции у Лимана и освобождают сотни квадратных километров на Днепропетровщине.