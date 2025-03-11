Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Туска.

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Что написал Туск о переговорах в Саудовской Аравии

Сообщение польского премьера достаточно теплое.

Дорогие американцы, дорогие украинцы, не теряйте этот шанс. Сегодня весь мир смотрит на вас в Джидде. Удачи!

– написал он.

Напомним, это первая встреча представителей обеих стран после скандала в Белом доме. И Украина, и США возлагают большие надежды на встречу. Киев надеется нормализовать отношения с ключевым партнером и возобновить военную помощь. А США – вероятно, показать себя договороспособными, ведь мир осудил поведение американцев во время визита Зеленского.

Есть мнение, что остановка военной помощи может навредить самой Америке. И хотя все равно звучат заявления о необходимости территориальных уступок со стороны Украины, риторика США стала значительно мягче.

Встреча еще продолжается, поэтому не известно, удалось ли сторонам достичь своего. Андрей Ермак заявил, что общение началось хорошо, украинская делегация "очень открыта" и хочет конструктивного разговора.