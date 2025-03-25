4 конкретных доказательства, почему переговоры с США идут совсем не так, как планировала Россия

С 23 по 25 марта в Саудовской Аравии проходили переговоры между представителями США и России. До этого Кремль пытался затягивать время, чтобы завоевать все, что он хотел, но это не помогло.

Такое мнение 24 Каналу высказал доктор политических наук Якуб Корейба, отметив, что Россия имеет достаточно причин, чтобы заключить соглашение о прекращении огня, на что указывает ее риторика. Говорится об экономической ситуации в России, ситуации на фронте и тому подобное.

Смотрите также США предложили новое соглашение о полезных ископаемых, вопрос АЭС там нет, – Зеленский

Переговоры для России пошли не по плану

По словам доктора политических наук, России важно, чтобы переговоры завершились для нее успехом, ведь его у нее нет на поле боя. Кремлю нужен конец войны из-за слабой экономики и проблем с финансами.

Цель переговоров для России – получить от США то, что она сможет представить у себя как победу. Реальной победы у России нет и не будет,

– сказал он.

В то же время переговоры идут совершенно не по плану Кремля.

Во-первых, Корейба отметил, что США не предали Украину, в переговорах с Россией присутствие американцев выгодно именно нашей стране.

Во-вторых, переговорный процесс длится достаточно долгое время, за которое российским войскам не удалось прорвать линию фронта и достичь какого-то успеха. Несмотря на это некоторые политики и эксперты ранее настаивали, чтобы Украина быстро согласилась на "любое" мирное соглашение, потому что в противном случае линия фронта "посыплется".

В-третьих, Кремль не ожидал, что в течение переговоров Украина не согласится на любое из российских предложений или условий для быстрого мира. Наша страна же не пошла против национальных интересов.

В-четвертых, россияне уже не эскалируют свои требования. Это означает, что Кремль не уверен, что получит то, что уже требовал.

Я не согласен с тем, что время играет на Москву и переговоры идут согласно сценарию Кремля. Абсолютно,

– подытожил доктор политических наук.

К слову, Белый дом подытожил переговоры с Россией в Эр-Рияде. Страны договорились о безопасном судоходстве в Черном море и начале разработки механизмов для энергетического перемирия. Кроме того, США будут способствовать восстановлению доступа России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снижению стоимости морского страхования.