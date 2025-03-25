Такое мнение 24 Каналу высказал доктор политических наук Якуб Корейба, отметив, что Россия имеет достаточно причин, чтобы заключить соглашение о прекращении огня, на что указывает ее риторика. Говорится об экономической ситуации в России, ситуации на фронте и тому подобное.

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Переговоры для России пошли не по плану

По словам доктора политических наук, России важно, чтобы переговоры завершились для нее успехом, ведь его у нее нет на поле боя. Кремлю нужен конец войны из-за слабой экономики и проблем с финансами.

Цель переговоров для России – получить от США то, что она сможет представить у себя как победу. Реальной победы у России нет и не будет,

– сказал он.

В то же время переговоры идут совершенно не по плану Кремля.

Во-первых, Корейба отметил, что США не предали Украину, в переговорах с Россией присутствие американцев выгодно именно нашей стране.

Во-вторых, переговорный процесс длится достаточно долгое время, за которое российским войскам не удалось прорвать линию фронта и достичь какого-то успеха. Несмотря на это некоторые политики и эксперты ранее настаивали, чтобы Украина быстро согласилась на "любое" мирное соглашение, потому что в противном случае линия фронта "посыплется".

В-третьих, Кремль не ожидал, что в течение переговоров Украина не согласится на любое из российских предложений или условий для быстрого мира. Наша страна же не пошла против национальных интересов.

В-четвертых, россияне уже не эскалируют свои требования. Это означает, что Кремль не уверен, что получит то, что уже требовал.

Я не согласен с тем, что время играет на Москву и переговоры идут согласно сценарию Кремля. Абсолютно,

– подытожил доктор политических наук.

К слову, Белый дом подытожил переговоры с Россией в Эр-Рияде. Страны договорились о безопасном судоходстве в Черном море и начале разработки механизмов для энергетического перемирия. Кроме того, США будут способствовать восстановлению доступа России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снижению стоимости морского страхования.