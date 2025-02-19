Политолог-американист Александра Филиппенко в разговоре с 24 Каналом разъяснила, как следует воспринимать эту встречу без Украины и почему все может быть не так плохо, как кажется на первый взгляд.

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Какова цель встречи в Эр-Рияде

Около пяти часов общалась российская и американская делегации в Эр-Рияде. Пока в России празднуют первые "переговоры" с США, американские чиновники четко подчеркивают, что это была лишь ознакомительная встреча – первый шаг к тому, чтобы оценить серьезность намерений России договориться об остановке огня.

Собственно, стоит отметить, что еще на Мюнхенской конференции Кит Келлог сообщил, что будет существовать два переговорных трека: один будет включать Украину и союзников, которым и будет курировать господин Келлог, другой – Россию, который будет возглавлять Стив Уиткофф.

Это лишь первая встреча, стороны, так сказать, лишь помахали друг другу рукой. И Марко Рубио, и Майкл Волтц напомнили, что это не разрыв отношений или пренебрежение к Украине, а лишь необходимый шаг, чтобы в дальнейшем дойти до большого саммита,

– объяснила Александра Филиппенко.

В частности, советник президента США по национальной безопасности Майкл Волтц отметил, что Дональд Трамп впервые после инаугурации общался с Владимиром Зеленским, а уже позже состоялась серия разговоров с Путиным и снова с Зеленским. К тому же Трамп несколько часов общался с лидером Франции Эммануэлем Макроном накануне саммита во Франции.

Кроме того, Кит Келлог уже 19 февраля прибыл в Киев. В Украине он пробудет 3 дня и должен встретиться с Владимиром Зеленским. Поэтому два трека идут параллельно.

"Конечно, встреча в Эр-Рияде серьезно привлекла внимание, ведь уже три года между США и Россией не было никаких официальных контактов. Сейчас это даже не "притирка" сторон, лишь первое приветствие друг с другом", – подчеркнула американистка.

Филиппенко добавила, что не исключено, что дальше можно ожидать небольшое расширение дипведомств для того, чтобы заложить основу для сотрудничества и назначить группы высокого уровня для завершения войны.

Предостережения относительно справедливости

Больше всего в первой встрече американской и российской сторон беспокоит прежде всего то, что основной акцент идет на завершение боевых действий и войны в целом. Однако представители США не упоминали ни о возвращении военнопленных, ни о возвращении похищенных детей с территории Украины. Также мир не услышал об ответственности для военных преступников (одним из которых, напомним, является Владимир Путин), выплату репарации и тому подобное.

Американистка заметила, что в этом действительно есть определенная опасность, однако не стоит забывать, что мы находимся только на подготовительной стадии переговоров.

Это исследовательская встреча, даже не переговоры, с целью выяснить позиции российской стороны. США хорошо осознают, что происходит в Украине. Не случайно Трамп поставил во главе делегации Марко Рубио, который называл Путина и гангстером, и преступником, и убийцей. Но Трамп поставил главную задачу – остановки огня,

– подчеркнула Филиппенко.

В частности, и Рубио объяснял, что это – только начало и неизвестно пока, в какую сторону будут двигаться переговоры. Так же как и Трамп на недавней встрече с журналистами предполагал, что России придется идти на значительные уступки. Впрочем, все это станет понятно уже в процессе переговоров.

"Есть определенные предостережения, что остановка огня может открыть ящик Пандоры, и что это станет примером для других авторитарных лидеров. И все же Трамп гордится своим умением заключать сделки, поэтому он вряд ли пойдет на такие компромиссы, которые будут выглядеть слишком хорошими для России", – отметила политолог.

По словам Филиппенко, стоит скорее наблюдать за тем, какие конкретные действия будет принимать администрация Трампа, ведь они покажут гораздо больше конкретики, чем слова.