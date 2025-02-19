Переговоры в Саудовской Аравии: приблизят ли завершение войны и какую игру ведет Путин

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В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, 18 февраля состоялись переговоры между делегациями Соединенных Штатов и России. Украину на эти переговоры не позвали.

Российский диктатор Владимир Путин хочет использовать Дональда Трампа в свою пользу и уже расставляет переговорные ловушки для Украины. Больше о переговорах США и России, какую игру ведет Путин и приблизит ли эта встреча мир в Украине – специально для 24 Канала разбирались эксперты.

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Истинная цель России на переговорах

Россия сейчас остро нуждается в оперативной паузе и Путин пытается ее получить. Такое мнение озвучил военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, объяснив, что военная кампания оккупантов лета-2024 затянулась до зимы 2025 года и теперь у россиян завершаются силы и средства.

Вероятно, в России понимают, что им не хватает сил для летней военной кампании в 2025 году. Они нуждаются в остановке боевых действий на 3 – 4 месяца для того, чтобы пополнить запасы. Если кремлевский диктатор будет иметь возможность не вести несколько месяцев бои, то есть угроза, что он начнет летнее наступление на Украину с новыми, очень мощными силами. Этого нельзя допустить.

Необходимо воспользоваться моментом. Путин надеется, что Трамп заставит Украину остановить боевые действия. Надо истощить максимально российскую армию, чтобы потом двинуться вперед для освобождения наших территорий,

– подчеркнул Свитан.

В то же время российский диктатор готовится к завершению войны, используя для этого пропагандистов. Они рассказывают россиянам о якобы безоговорочной победе. Кроме того, любое ослабление санкционного режима против России может послужить Путину для объявления "победы" в войне.

Свитан сказал, что Путин хочет достичь переговорами: смотрите видео

Какую игру задумал Путин

Учитывая активность по переговорам в Саудовской Аравии Кирилла Дмитриева, который является главой российского фонда прямых инвестиций, Кремль очень большую роль придает сейчас теме бизнес-сотрудничества с США. Российский политтехнолог Аббас Галлямов объяснил, что страна-агрессор критически зависит от Запада, в частности и от США, в отношении технологий. Да, у России есть много нефти и газа, но чтобы добывать ресурсы из более сложных месторождений, ей нужны западные технологии. А с этим у россиян серьезные проблемы из-за санкций.

Россия увидела, как Трамп загорелся идеей получить украинские редкоземельные металлы и сразу делегировал в Украину министра финансов США Скотта Бессента, который привез проект договора и хотел как можно быстрее его подписать. Так что может попробовать тоже что-то предложить США.

"Россия все это видит и будет пытаться "перекупить" Трампа. Думает, что предложит ему что-то и у него загорятся глаза, поэтому ключевую роль в переговорах играет Кирилл Дмитриев, который долгими годами занимался привлечением иностранных инвесторов в Россию", – объяснил российский политтехнолог.

Галлямов спрогнозировал, как будет действовать Путин в отношении Трампа: смотрите видео

Россия расставляет ловушки, опасные для Украины

В России постоянно заявляют о якобы "нелегитимности" Президента Украины Владимира Зеленского и хотят, чтобы в нашем государстве прошли выборы. Политолог Владимир Фесенко отметил, что это политические манипуляции. На самом деле россиян не интересует легитимность руководства Украины. Для них любое руководство независимой суверенной Украины, которая не подчиняется России, будет нелегитимным.

Россия начинает расставлять переговорные ловушки, в частности, если американцы согласятся на тему выборов до подписания какого-то мирного соглашения, тогда россияне начнут выдвигать требования. Например, они могут говорить, что обязательно надо, чтобы в выборах приняли участие пророссийские политические силы, в частности те, которые запрещены решением СНБО, – предположил политолог.

Дональд Трамп, комментируя переговоры в Саудовской Аравии, заявил будто, если Украина хочет за стол переговоров, то им надо выборы. И это, по словам президента США, вовсе не требования России, а "то, что звучит от меня, а также от многих других стран".

Впрочем, украинцы не позволят этого, а россияне будут использовать это для манипуляций, мол, Украина не хочет демократических выборов. В Кремле понимают, что пророссийский кандидат не победит на выборах в Украине, но им важно снова легализовать пророссийские политические силы и распространить российское пропагандистское пространство на территорию нашего государства.

Приблизят ли переговоры в Эр-Рияде завершение войны

Эксперт-международник Станислав Желиховский убежден, что от переговоров в Саудовской Аравии не стоит ожидать прорыва или положительных прогнозов.

"Я не возлагаю больших надежд на эту встречу в контексте мирного урегулирования. Это лишь попытка найти точки соприкосновения, возможности для дальнейшего сотрудничества", – объяснил эксперт-международник.

Он также подчеркнул, что важно, чтобы все вопросы относительно завершения войны решали только при участии Украины.