В Белом доме сделали официальное заявление относительно скандальной встречи Зеленского и Трампа

28 февраля переговоры Зеленского и Трампа пошли не по плану. Президенты рассорились прямо перед камерами. В Белом доме прокомментировали инцидент.

"Президент Дональд Дж. Трамп и вице-президент Джей Д. Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает позицию Соединенных Штатов в мире, и никогда не позволят воспользоваться американским народом", – говорится в официальном заявлении Белого дома по поводу сорванных переговоров.

В частности в администрации Трампа апеллируют к тому, что 52% украинцев выступают за завершение войны, а Зеленский якобы сам признавал, что мир находится на пороге Третьей мировой.

Кроме того, Белый дом цитирует "приближенный к президенту Зеленскому" источник, который заявляет о недостатке живой силы, и упоминает участие президента Украины в предвыборных агитационных мероприятиях демократов в Пенсильвании.