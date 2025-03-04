"Укусил руку, которая его кормит": в Белом доме снова набросились на Зеленского

В Белом доме снова вспомнили словесную перепалку президентов Украины и США в прошлую пятницу, 28 февраля. Там напомнили о деньгах, которые платят Соединенные Штаты для продолжения войны в Украине.

О том, что США устали "оплачивать счета" сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова чиновницы в эфире Fox News.

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В Белом доме резко высказались о Зеленском

Владимира Зеленского критикуют за то, что он якобы отказался от подписания соглашения и дальнейших мирных переговоров. К тому же в администрации Дональда Трампа считают, что президент Украины не выражает благодарность Соединенным Штатам и их народу за оказанную помощь, в частности финансовую.

В прошлую пятницу президент Зеленский был в шаге от подписания экономического спасательного круга (рамочного соглашения об ископаемых – 24 Канал). И вместо этого он поставил "телегу перед лошадью" и "укусил руку, которая его кормит". США и американский народ устали оплачивать счета за эту войну. Президент Трамп хочет договориться о мирном соглашении, но кажется, что Зеленский этого не хочет делать,

– сказала Кэролайн Левитт.

Владимир Зеленский на фоне заявлений Дональда Трампа и его администрации о том, что Украина не стремится к заключению мирного соглашения заявил, что Владимир Зеленский отметил, что именно украинцы больше всего хотят настоящего мира и продолжают работать с партнерами для достижения этой цели.

Президент Украины неоднократно благодарил Соединенные Штаты

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Владимира Зеленского в том, что он недостаточно благодарности выражает за поддержку. Но журналисты посчитали, что только во время своих традиционных вечерних обращений Зеленский благодарил Соединенные Штаты 33 раза. Кроме этого президент благодарил партнеров во время выступлений и интервью.