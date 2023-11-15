Есть признаки, что Россия готовилась к отступлению из Херсона, – Гудков

У оккупантов, похоже, существенные проблемы и они не зря заявили о якобы перегруппировке на левобережье Херсонщины. Отмененая "передислокация" действительно могла быть частью подготовки к отступлению российских войск.

Впрочем, она аннулировалась из-за определенных недоразумений между Владимиром Путиным и военным командованием России. Поскольку глава Кремля приказывает не отступать, а генералы, видя реальную войну, действительно думают об уходе. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Что указывает на то, что Россия действительно готовилась к уходу

Российские пропагандисты 13 ноября заявили, что военные командования "Днепр" якобы перегруппировываются к востоку от реки Днепр.

Есть признаки, что Россия готовилась к уходу из Херсона. Они об этом думают. Вероятно, там "горячая" ситуация и невозможность отражать наступательные атаки украинских Вооруженных Сил,

– заметил российский оппозиционный политик.

Отметим, сообщения о фактическом отступлении оккупантов опубликовали пропагандистские топ-агентства России - "РИА Новости" и "ТАСС". По словам Гудкова, эти СМИ очень консервативны и никогда не публикуют столь важные решения, которые меняют и влияют на позицию российского общества относительно войны в Украине.

Впрочем, через несколько минут новости о "перегруппировке" внезапно исчезли из всех российских СМИ. Часть сайтов заявили, что новость была опубликована "ложно".

Оценив последствия столь непродуманного шага, они срочно удалили эту новость. Хотели как нельзя лучше, а получилось, как обычно – бардак,

– подчеркнул Гудков.

Также россияне могли предположить, что сообщение о "перегруппировке" поднимет боевой дух украинской армии и союзников, поэтому "случайно" отменили сообщение.

Гудков о "перегруппировке" оккупантов: смотреть видео

Борьба между Путиным и генералами

По мнению Гудкова, такие заявления об уходе могут свидетельствовать о борьбе между Владимиром Путиным и Генеральным штабом России.

Глава Кремля требует успехов от российских военных на поле боя и не разрешает отступать ни на шаг. Военное командование видит реальную войну: когда иссякают ресурсы, гибнут люди, меняются настроения, поэтому готовы отвести российскую армию на "лучшие" позиции.

По состоянию на 15 ноября Россия потеряла 314 290 личного состава. Также украинские военные уничтожили 5 377 танков, 10 114 боевых бронированных машин, 7 647 артиллерийских систем, 884 реактивных систем залпового огня, 582 средств ПВО, 323 самолета, 324 вертолета и т.д.

"Происходит борьба внутри истеблишмента и вопрос "что делать с войной: отправлять на гибель десятками – сотнями тысяч или попытаться перегруппироваться?". Я думаю, что эта борьба отражается в противоречивых командах главных пропагандистских структур – "РИА Новости" и "ТАСС"", – подытожил Геннадий Гудков.

Россияне заявили о якобы отступлении из Херсона