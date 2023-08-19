Переходили дорогу, возвращались из церкви, были в транспорте: в МВД рассказали о жертвах в Чернигове

Основные жертвы ракетного обстрела Чернигова 19 августа находились в автотранспорте или переходили дорогу, а также возвращались из церкви. Все, кто был в драмтеатре, вовремя спустились в укрытие.

За драмтеатром расположен большой парк, там с самого утра мамы гуляли со своими детьми. Центральная площадь полностью была уставлена автомобильным транспортом.

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Детали от правоохранителей

Работники Национальной полиции после сигнала воздушной тревоги пытались завести всех в укрытие. Спасатели вовремя прибыли после прилета ракеты и затушили эпицентр взрыва. Впоследствии вместе с полицейскими начали оказывать первую помощь гражданам. К счастью, пожарная часть расположена неподалеку – в 300 метрах.

Правоохранители окружили двор в центре Чернигова и осуществляют поквартирный обход домов с первого по последний этаж – чтобы убедиться, что никто не получил мелких ранений. В городе работают дополнительные патрули во избежание возможных случаев мародерства.

Во всех домах слева и справа от эпицентра взрыва выбиты стекла, поэтому нужно внимательно изучить всю территорию. Военное преступление России документируют СБУ и Офис генпрокурора, Служба безопасности открывает уголовное производство.

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Жертвы и разрушения в городе

Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, много жертв вблизи остановки общественного транспорта. Там остановился рейсовый автобус для высадки и посадки пассажиров. В выходной день в центральной части города всегда было много людей.

Был "прилет" в драматический театр, из-за взрывной волны вспыхнул пожар в помещении хозяйственного суда, повреждено здание Черниговской ОВА. Также в центре города и на близлежащих улицах повреждены другие здания, магазины, кафе.

В праздничный субботний день на Яблочный спас люди с корзинами возвращались из церквей, гуляли по городу… В это время страна-террорист обстреляла город и попала по гражданскому населению!

– пишет Лубинец.

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Что известно о ракетном ударе по Чернигову 19 августа