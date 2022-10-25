Перехватчик дронов: в Украине могла появиться израильская военная система Smart Shooter

Израильские СМИ сообщают, что Украина якобы получила систему перехвата беспилотников Smart Shooter. Работает по принципу "один выстрел – один удар", минимизирующий промах во время стрельбы.

Установили эту систему якобы на украинские легкие самолеты и беспилотники. И она должна помочь в борьбе с иранским дронами-камикадзе .

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Что известно о системе перехвата беспилотников Smart Shooter

Управление Smart Shooter производится с помощью искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Израильские разработчики заявляют, что она точно поражает цель и нет ситуации, когда ошибается.

Smart Shooter в действии: смотрите видео о преимуществах системы

Систему впервые представили в 2022 году

Smart Shooter – довольно новая система. Презентовали его впервые в 2022 году на военной выставке в Париже.

А совсем недавно, в сентябре, армия Израиля ее активировала для помощи в разгоне палестинских протестов. Тогда система использовала губчатые шарики, а не боевой огонь. Хотя ее представляли как способную поражать беспилотники.

Как работает Smart Shooter: смотрите видео

Технические характеристики Smart Shooter

Способна поражать беспилотники. Ее можно использовать и в качестве беспилотника-перехватчика, а также в различных дополнительных ролях – устанавливать как на границе, так и в самолетах или вертолетах, чтобы поражать движущиеся цели.

Облегченный вариант системы можно устанавливать на пушки и пулеметы.



Система Smart Shooter может работать и дистанционно / Фото пресс-службы компании

Высота системы – 95 сантиметров. Общий вес одного Smart Shooter составляет 75 килограммов.

Как могла появиться Smart Shooter в Украине

Официальных подтверждений использования такого оружия в Украине не было ни со стороны представителей Израиля, ни со стороны военного командования Украины.

По данным израильского издания Times of Israel, одна из местных компаний продала Польше системы перехвата военных беспилотников. В то же время в Министерстве обороны Израиля вроде бы знали, что конечным пользователем противобеспилотной системы будет Украина, но решили не вмешиваться.

Перед вторжением России в Украину Минобороны Израиля выдало экспортные лицензии израильским компаниям-производителям, пожелавшим продавать Украине системы защиты от беспилотников. Но когда началась война, действие лицензий было приостановлено.

Кроме того, в середине октября Monobank совместно с платформой United24 и блогером Игорем Лаченковым запустили сбор средств на "ловца иранских дронов". И буквально за день украинцам удалось собрать 150 миллионов гривен. В то время какая цель была собрать 100 миллионов.

Потом не было никакой информации о покупке этого оружия. Один "Ловец" стоит примерно 50 миллионов гривен. Украина намеревалась купить как минимум два.

Мы не можем раскрыть их производителя и название, но оно точно поможет обнаруживать и уничтожать вражеские дроны. Защитите от ударов наши объекты критической инфраструктуры. Именно такие системы стоят на вооружении стран НАТО.

– отмечал глава Минцифры Михаил Федоров.

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Сотрудничество Израиля и Украины: что известно

В Израиле заявили, что не будут предоставлять оружие Украине. Впрочем, они продолжат оказывать медицинскую и гуманитарную помощь.

Ранее Израиль отказался помогать Украине средствами противовоздушной обороны для защиты от иранских дронов-камикадзе, атакуемых Россией. Официальный Киев ожидал смену позиции по этому поводу, ведь Израиль и Иран враждуют.

По мнению публициста Андрея Пионтковского, Израиль не поставляет Украине оружие, потому что когда-то давно договорился с Россией, что ПВО не будет реагировать на израильские ракеты, которые будут уничтожать иранские базы в Сирии. Израиль не хочет, чтобы Москва решила, что эта договоренность нарушена.

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