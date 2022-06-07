Перемешивает врага с землей: на что способна мощная артиллерийская система Zuzana 2
Источник:"Оружие победы"
Zuzana 2 – словацкая самоходная артиллерийская установка, одна из самых дальнобойных систем в мире. Это современное, практически автономное оружие, созданное для того, чтобы перемешивать врагов с землей.
Zuzana 2 может добираться до врага с расстояния в 40 километров. И при этом, она производит 6 выстрелов в минуту, а ее колесная база позволяет быстро перемещаться из одной позиции в другую.
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В Украину поставили Zuzana 2
Разработки Zuzana 2 начались еще в 2009 году. Однако только в 2021 году она была поставлена на вооружение словацкой армии. Это полностью укомплектованные, современные и модернизированные системы. Цена за одну такую САУ стартует почти от 6 миллионов евро.
Так выглядит словацкая САУ Zuzana 2 / Скриншот с видео
В 2022 году с началом полномасштабного вторжения России в Украину – заговорили о поставках этого оружия для нас. Сегодня – это самая совершенная САУ в мире, и она новая.Справка! Министр обороны Словакии Ярослав Най подтвердил, что оружие уже передано Украине . Дальность выстрела словацких гаубиц – 41 километр.
Интересно, что гаубицы Zuzana предназначались для армии Словакии. Однако страна решила предоставить приоритет для Украины и отложила поставку систем собственной армии.
Чем поражает САУ Zuzana 2
Что имеет в своей комплектации Zuzana 2:
- Автоматическая перезаряжаемость, повышающая темп стрельбы.
- Бортовой компьютер, который позволяет быстро наводить цель и работать с цифровыми картами.
Также она будет обмениваться данными с другими САУ такого же типа и самостоятельно вычислять погодные условия. Все это происходит в считанные секунды.
Характеристики артсистемы Zuzana 2 / Скриншот по видео
Если автоматика выйдет из строя, можно перевести Zuzana 2 в ручной режим работы. К примеру, в одну минуту эта пушка выпускает 6 выстрелов. С ручной перезарядкой этот показатель сократится до 2 выстрелов.
И все же, даже в случае неисправностей, Zuzana 2 не покинет огневую позицию, а продолжит выполнять свою основную задачу – крушить врага.
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Zuzana 2 имеет стандартный натовский калибр 155 миллиметров. Ее максимальная дальность стрельбы – 40 километров. Экипаж состоит из всего 4 человек: командира, водителя, наводчика и зарядчика.
Темп стрельбы составляет 6 выстрелов в первую минуту работы и по 5 снарядов каждой последующей.
При этом Zuzana 2 может развивать скорость до 80 километров в час. А запас хода составляет 600 километров.
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Башня Zuzana 2 вращается на 360 градусов . А это большое преимущество. Ведь в отличие от прицепных гаубиц эту систему не нужно переставлять. Она с одной точки может обстреливать все вокруг на расстоянии 40 километров.
При этом компьютерные системы пушки могут выпускать сразу несколько снарядов разными траекториями, но в конечном итоге они одновременно поразят цель.
Это нужно для того, чтобы дезориентировать врага и не дать ему понять, откуда именно ведется огонь. Так россиянам будет труднее понять, где стоит украинская артиллерия.
Zuzana 2 может превратиться в танк
Zuzana 2 может работать с любыми снарядами НАТовского калибра 155 миллиметров. В том числе и управляемыми GPS-системами М982 Excalibur.
Да и вообще эта САУ способна комбинировать боеприпасы . К примеру – сначала стрелять навесной траекторией фугасными снарядами большой дальности, как любая другая САУ.
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А уже следующий залп совершить противотанковыми боеприпасами, но для прямого наведения на бронированные цели. Да, Zuzana 2 из САУ при необходимости может легко превратиться в танк. Все благодаря автоматизированной системе обсчетов и конструкции этой машины.
Правда, брони для танка у нее маловато. Все же – это артиллерийская установка. И экипаж защищен от огня из стрелкового оружия и осколков от вражеской артиллерии. Для самообороны есть пулемет .
Стрелять из этой артсистемы можно и ночью
Огонь из такой САУ можно вести в любое время суток. Она оснащена тепловизионным прицелом и устройствами ночного видения. Они нужны на случай, если вражеские ДРГ запланируют подкрасться поближе, чтобы уничтожить установку.
Zuzana 2 может работать даже ночью / Скриншот с видео
В таком случае их можно ликвидировать еще с расстояния в 5,5 километров, благодаря огню прямой наводкой и стоящим на вооружении пулеметом.
Zuzana 2 имеет бронированную колесную базу 8х8. Такая модификация дает быстроту и мобильность. Ведь САУ может быстро перемещаться между огневыми позициями .
Интересно, что она даже может преодолевать брод глубиной почти в полтора метра, преодолевать наклоны в 60 градусов и переезжать через двухметровые траншеи.
Есть ли аналогичное оружие у кафиров
САУ Zuzana 2 – это отличное дополнение для артиллеристов Вооруженных Сил Украины.
В то же время, наиболее распространенные российские системы – еще советского образца МСТА могут вести огонь всего на 25 километров. А это на целых 15 километров меньше, чем словацкая артиллерия.
Так что нетрудно догадаться, кто выйдет из такого артиллерийского боя победителем .
Видео по теме – словацкие гаубицы Zuzana 2 уже передали Украине