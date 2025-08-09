Украина поняла, что может быть прекращение огня по линии разграничения. Как заметил 24 Каналу председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, военно-политическое руководство уже об этом говорит.

Как может выглядеть перемирие с Россией?

Для Украины абсолютно неприемлемыми являются требования России освободить 2 областных центра, которые враг не смог оккупировать. Говорится о Херсоне, который оккупанты беспощадно обстреливают, а также Запорожье. Это точно нереальные условия, на которые никто не пойдет.

Можем представить, что фиксация линии разграничения действительно будет, но точно без того, что Россия будет претендовать на 2 областных центра. Важно, что мы никогда не признаем оккупированные территории российским, так же как и ЕС и большинство стран мира,

– подчеркнул Олег Рыбачук.

Кроме этого, интересно, какой будет позиция Дональда Трампа по Крыму, может ли он признать его территорией России. Вряд ли такое решение пройдет через Конгресс. Более того, оно поставит под сомнение существование международного права.

Мы помним, что европейцы уже начали подготовку к тому, что на следующий день после прекращения войны, в Украину могут прибыть западные войска. Также важно, что продолжится военная, финансовая поддержка нашего государства. Все понимают, что пока Путин остается у власти, то не стоит надеяться на изменения в его агрессивной политике.

Надо сделать так, чтобы потенциальная линия разграничения стала абсолютно непроходимой для России. А когда ситуация изменится, Путина не будет – Украина вернет себе все территории, в частности Крым.

Важно, чтобы мы могли восстановиться как суверенная страна, а не та, которая потеряла свою Независимость. Ведь после прекращения боевых действий, Россия будет делать все возможное, чтобы "взорвать" нас изнутри, взбудоражить общество,

– подчеркнул Олег Рыбачук.

К слову, в СМИ появились предложения, которые США могли передать России. В частности там говорится о прекращении огня, откладывание территориальных вопросов на 49 или 99 лет, снятие большинства санкций. Однако, не было пункта о нерасширении НАТО, которого требует Кремль.