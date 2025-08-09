Україна зрозуміла, що може бути припинення вогню по лінії розмежування. Як зауважив 24 Каналу голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, військово-політичне керівництво вже про це говорить.

Як може виглядати перемир'я з Росією?

Для України абсолютно неприйнятними є вимоги Росії звільнити 2 обласних центри, які ворог не зміг окупувати. Мовиться про Херсон, який окупанти нещадно обстрілюють, а також Запоріжжя. Це точно нереальні умови, на які ніхто не піде.

Можемо уявити, що фіксація лінії розмежування справді буде, але точно без того, що Росія претендуватиме на 2 обласних центри. Важливо, що ми ніколи не визнаємо окуповані території російським, так само як і ЄС та більшість країн світу,

– наголосив Олег Рибачук.

Крім цього, цікаво, якою буде позиція Дональда Трампа щодо Криму, чи може він визнати його територією Росії. Навряд чи таке рішення пройде через Конгрес. Ба більше, воно поставить під сумнів існування міжнародного права.

Ми пам'ятаємо, що європейці уже почали підготовку до того, що на наступний день після припинення війни, в Україну можуть прибути західні війська. Також важливо, що продовжиться військова, фінансова підтримка нашої держави. Всі розуміють, що поки Путін залишається при владі, то не варто сподіватися на зміни у його агресивній політиці.

Треба зробити так, щоб потенційна лінія розмежування стала абсолютно непрохідною для Росії. А коли ситуація зміниться, Путіна не буде – Україна поверне собі всі території, зокрема Крим.

Важливо, щоб ми могли відновитися як суверенна країна, а не та, яка втратила свою Незалежність. Адже після припинення бойових дій, Росія робитиме все можливе, щоб "підірвати" нас зсередини, розбурхати суспільство,

– підкреслив Олег Рибачук.

До слова, у ЗМІ з'явилися пропозиції, які США могли передати Росії. Зокрема там мовиться про припинення вогню, відкладання територіальних питань на 49 або 99 років, зняття більшості санкцій. Однак, не було пункту про нерозширення НАТО, якого вимагає Кремль.