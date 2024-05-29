В Украине отменен статус "ограниченно годный": что изменится для граждан с 1 июня
Источник:Законодательство Украины
В Украине вступил в силу закон об обеспечении прав военных на социальную защиту, который предусматривает отмену статуса "ограниченно годный". Это означает, что призывники с таким статусом должны будут пройти повторный медицинский осмотр.
Сразу после этого их признают или пригодными, или непригодными к военной службе. На проведение повторного медицинского осмотра выделено время до 4 февраля 2025 года.
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Переосвидетельствование для тех, кто имел статус "ограниченно годный"
Призывники, которые ранее имели статус "ограниченно годный к военной службе", теперь должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Процесс перекомиссии начался 18 мая 2023 года, когда новый закон о мобилизации вступил в силу.
После прохождения ВВК, бывшие ограниченно годные призывники получат один из следующих статусов:
- непригодные к военной службе – лица, исключаемые с воинского учета;
- непригодные к военной службе с повторной перекомиссией через 6 или 12 месяцев;
- временно непригодные – граждане, которых будут направлять на лечение, они получают отпуск или временное освобождение от служебных обязанностей.
- пригодные к службе по некоторым направлениям – люди могут служить в ТЦК, частях обеспечения войск, подразделениях связи, логистики, медицины, учебных центрах и высших военных учебных заведениях;
- пригодные к службе – лица, которые могут получить боевую повестку.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что заключенные, которые присоединяются к Вооруженным Силам Украины, будут предварительно зачислены в штурмовые подразделения, сформированных исключительно из лиц, что отбывали наказание.
- Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский отметил, что работники полиции вместе с представителями ТЦК участвуют в оповещении военнообязанных и проверяют их документы. Однако, они не имеют права вручать повестки.
- Со вступлением в силу нового закона о мобилизации, военнообязанные граждане обязаны носить с собой военно-учетный документ. В случае его отсутствия, на гражданина может быть наложен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.