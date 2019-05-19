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      Перепись населения от Зеленского: как ответили в правительстве

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      Команда Зеленского запланировала сделать перепись населения: что об этом говорят в Кабмине
      Команда Зеленского запланировала сделать перепись населения: что об этом говорят в Кабмине / Getty Images

      В Украине уже давно запланировали провести перепись населения и уже даже около полугода действует рабочая группа по этому вопросу. Кроме того, сегодня в государственных органах Украины действуют примерно два десятка различных баз данных с полными наборами данных на украинцев. Следовательно, если разумно подойти к этим данным, первичную информацию о количестве граждан Украины можно получить дешевле

      Недавно идеолог команды избранного президента Украины Владимира Зеленского заявил, что они намерены в первые 100 дней провести "аудит государства", чтобы понять, в каком состоянии все получают.

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      "Для того, чтобы делать любые преобразования, мы должны знать человеческий ресурс, финансовый ресурс и временной ресурс. Для нас важно сегодня понять состояние финансовых обязанностей в Украине, состояние инфраструктуры в Украине, состояние международных обязательств, где мы, в каком мире, и что очень важно, сколько реально людей живет в Украине", – отметил он.

      По словам Стефанчука, от результатов переписи населения зависит и количество депутатов в Верховной Раде, социальные программы и прочее.

      "Это же не нормально, что мы имеем сегодня – мы даже не знаем не то, что сколько людей, а сколько людей имеют какие-либо правовые статусы, потому что, если вы заглянете в любую областную администрацию, вы увидите, что там половина людей, которые имеют инвалидность второй группы, чернобыльцы, так далее... то есть люди, которые никогда там не были. Нам нужно провести аудит, и только после этого мы можем честно с народом начать дискуссии, как ее развивать", – добавил идеолог команды Зеленского.

      Как подчеркнул заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин, действующее правительство уже давно занимается вопросом проведения референдума. В частности, уже около полугода действует рабочая группа по вопросам проведения переписи населения.

      "Разработано соответствующее техническое задание. Запланированы пилотные переписи для тестирования новых технологий, которые будут использоваться переписниками, которых еще надо будет научить", – отметил чиновник.

      В то же время он добавил, что в процессе изучения этого вопроса родилось несколько новых идей.

      К примеру, в год пиковых выплат по кредитам МВФ, которым является 2019 год, пришлось бы провести проект национального масштаба, стоимость которого стартует с 200 миллионов гривен. Кажется, что это не очень хорошая идея,
      – подчеркнул Золотухин.

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      Кроме того, заместитель министра утверждает, что сегодня в государственных органах Украины действуют примерно два десятка различных баз данных с полными наборами данных на украинцев. В частности, только одно Министерство здоровья на различных этапах внедрения реформы получил около 27 миллионов записей украинцев-пациентов. Также большой объем граждан охватывают и биометрические паспорта.

      "Если разумно подойти к конвергенции этих данных, которые могли бы взаимно перекрыть пробелы баз, то первичная информация о количестве граждан Украины была бы получена значительно дешевле. Конечно и в этом процессе есть риски", – констатировал чиновник.

      Последний раз в Украине перепись населения проводили еще в 2001 году. Следовательно, новый сбор таких данных активно начали говорить в 2017 году.

      Из-за недостатка, среди прочего, финансовых ресурсов, проведения переписи хоть и предназначалось, но постоянно переносилось. Только перепись населения дает полную картину тех процессов, которые происходят в стране. И говорится не только о демографической ситуации, а о значительно более широком круге социально-экономических показателей,
      – отмечал в свое время украинский вице-премьер-министр Павел Розенко.

      Впоследствии в Кабмине заявили, перепись населения планируют провести в 2020 году, и будет стоить это около двух миллиардов гривен. Правда, он не будет охватывать оккупированные территории Донбасса и Крыма.

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      "Мы перепись планируем, в бюджетной декларации закладываем. Работаем с Министерством экономики и Госстатом, который его и будет проводить. Качественный результат переписи существенно улучшит планирование бюджета на 2021 год", – отмечала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

      Перепис населення, Україна, статистика

      Когда проводили в Украине перепись населения

      Кроме того, планировали сделать пробную перепись и провести ее в декабре 2019 года в Киеве и области. Такой рецепт должен был стать проверкой и подготовкой к крупномасштабной работе.

      Что обещал сделать Зеленский на посту президента?
      Экс-лидер "Квартала 95" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Также предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

      Кроме того, в своей предвыборной программе бывший шоумен, в частности, пообещал сделать Украину страной, где бизнес можно открыть за час, получить загранпаспорт – по 15 минут, а проголосовать на выборах за одну секунду". Также в "Украине мечты" Зеленского "врачи и учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры – реальные сроки", а "бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счетов за коммуналку".
      Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".




      Каковы обещания Владимира Зеленского

       

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Статистика
      Источник: 24 канал
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