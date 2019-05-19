Перепис населення від Зеленського: як відповіли в уряді

В Україні вже давно запланували провести перепис населення та вже навіть близько півроку діє робоча група щодо цього питання. Крім того, сьогодні у державних органах України на діють приблизно два десятки різних баз даних з повними наборами даних на українців. Відтак, якщо розумно підійти до цих даних, первинну інформацію про кількість громадян України можна отримати значно дешевше.

Нещодавно ідеолог команди обраного президента України Володимира Зеленського заявив, що вони мають намір у перші 100 днів провести "аудит держави", щоб зрозуміти, в якому стані все отримують.

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"Для того, щоб робити будь-які перетворення, ми повинні знати людський ресурс, фінансовий ресурс і часовий ресурс. Для нас важливо сьогодні зрозуміти стан фінансових обов'язків в Україні, стан інфраструктури в Україні, стан міжнародних зобов'язань, де ми, в якому світі, і що дуже важливо, скільки реально людей живе в Україні", – зауважив він.

За словами Стефанчука, від результатів перепису населення залежить і кількість депутатів у Верховній Раді, соціальні програми тощо.

"Це ж не нормально, що ми маємо сьогодні – ми навіть не знаємо не те, що скільки є людей, а скільки людей мають якісь правові статуси, тому що, якщо ви заглянете в будь-яку обласну адміністрацію, ви побачите, що там – половина людей, які мають інвалідність другої групи, чорнобильці, так далі… тобто люди, які ніколи там не були. Нам потрібно провести аудит, і тільки після цього ми можемо чесно з народом почати дискусії, як її розвивати", – додав ідеолог команди Зеленського.

Як підкреслив заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін, чинний уряд уже давно займається питанням проведення референдуму. Зокрема, вже близько півроку діє робоча група з питань проведення перепису населення.

"Розроблено відповідне технічне завдання. Заплановано пілотні переписи для тестування нових технологій, що будуть використовуватися переписниками, яких ще треба буде навчити", – зауважив посадовець.

Водночас він додав, що у процесі вивчення цього питання народилося кілька нових ідей.

До прикладу, у рік пікових виплат за кредитами МВФ, яким є 2019 рік, довелося б провести проект національного масштабу, вартість якого стартує з 200 мільйонів гривень. Здається, що це не дуже гарна ідея,

– підкреслив Золотухін.

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Крім того, заступник міністра переконує, що сьогодні у державних органах України на діють приблизно два десятки різних баз даних з повними наборами даних на українців. Зокрема, лише одне Міністерство здоров’я на різних етапах впровадження реформи отримав біля 27 мільйонів записів про українців-пацієнтів. Також великий обсяг громадян охоплюють і біометричні паспорти.

"Якщо розумно підійти до конвергенції цих даних, які могли б взаємно перекрити прогалини баз, то первинну інформацію про кількість громадян України було б отримано значно дешевше. Звичайно і в цьому процесі є ризики", – констатував чиновник.

Востаннє в Україні перепис населення проводили ще у 2001 році. Відтак, про новий збір таких даних активно почали говорити у 2017 році.

Через нестачу, серед іншого, фінансових ресурсів, проведення перепису хоч і призначалося, але постійно переносилося. Лише перепис населення дає повну картину тих процесів, які відбуваються в країні. І мовиться не лише про демографічну ситуацію, а про значно ширше коло соціально-економічних показників,

– наголошував свого часу український віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

Згодом у Кабміні заявили, перепис населення планують провести у 2020 році, і коштуватиме це близько двох мільярдів гривень. Щоправда, він не охоплюватиме окуповані території Донбасу та Криму.

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"Ми перепис плануємо, в бюджетній декларації закладаємо. Працюємо з Міністерством економіки і Держстатом, який його і проводитиме. Якісний результат перепису суттєво покращить планування бюджету на 2021 рік", – зазначала міністр фінансів України Оксана Маркарова.



Коли проводили в Україні переписи населення

Крім того, планували зробити пробний перепис і провести його у грудні 2019 року в Києві та області. Такий перепис мав стати перевіркою та підготовкою до великомасштабної роботи.

Що обіцяв зробити Зеленський на посаді президента? Екс-лідер "Кварталу 95" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.



Крім того, у своїй передвиборчій програмі колишній шоумен, зокрема, пообіцяв зробити Україну країною, де бізнес "можна відкрити за годину, отримати закордонний паспорт – за 15 хвилин, а проголосувати на виборах – за одну секунду". Також в "Україні мрії" Зеленського "лікарі та вчителі отримують реальну зарплату, а корупціонери – реальні терміни", а "бабуся отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунків за комуналку".



Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".





Якими є обіцянки Володимира Зеленського